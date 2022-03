Energipriser: når får belgierne en varmesjekk på 100 euro?

Oppvarmingssjekken er ett av tre tiltak som ble tatt i begynnelsen av februar for å hjelpe belgiske forbrukere med å håndtere høye energipriser.







av redaktør

Lagt ut 15.03.2022 kl. 20:36 Lesetid: 1 minutt



til megEtter uker med forhandlinger, fruktløse natteskaper og «forbedring» av scenarier og tall, presenterte regjeringen den (andre) tiltakspakken i begynnelsen av februar med sikte på å hjelpe belgiske forbrukere med å takle høye energipriser.







Hva inneholder denne pakken? Midlertidig reduksjon i merverdiavgift på elektrisitet fra 21 til 6 % mellom 1. april og 1. juli (sparer mer eller mindre 60 euro for gjennomsnittsfamilien), én varmesjekk på 100 euro for alle belgiske familier og et «liten skatteskifte» (100 euro). takket være Redusere trygdeavgiften for lav og middels lønn.

Når vil belgiske familier motta en varmesjekk på €100? Ifølge SudInfo, som siterte kontoret til energiminister Tinne Van der Straeten (Groen), bør dette gjøres i løpet av april måned (ved å senke neste lov(er).