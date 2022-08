Energipriser – Norge planlegger å begrense strømeksporten

(Belga) Norge undersøker muligheten for å begrense elektrisitetseksporten på grunn av økende energipriser og frykt for knapphet. På grunn av minkende gassleveranser fra Russland er det for tiden sterk internasjonal etterspørsel etter elektrisitet fra norske vannkraftverk.

Det skandinaviske landet er en av Europas største elektrisitetseksportører. Takket være sine utallige vannkraftverk produserer Norge jevnlig mer strøm enn det bruker. Men på grunn av stigende priser og fallende vannstand i magasiner, har det vært oppfordringer om å redusere krafteksporten de siste månedene. Energiminister Terje Ösland sa til lokale medier NTB Newswire at regjeringen kan foreslå å begrense eksporten dersom nivået på vannmagasinene faller kraftig. En kraftig økning i strøm- og gassprisene setter europeisk enhet når det gjelder energiforsyning på prøve. Ungarn, som har erklært en energikrise, prøver allerede å forby eksport. (Belga)