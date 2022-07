Energipriser: Olje er ned igjen og tilbake til nivået før invasjonen av Ukraina

Omtrent klokken 16.15 tapte et fat Brent-olje fra Nordsjøen for levering i september 3,67 % til 95,93 dollar.

Prisen på et fat US West Texas Intermediate (WTI) olje, for levering i august, falt 4,40 % til 92,04 dollar.

Frykt for å bremse etterspørselen slettet gevinstene etter invasjonen av Russland, da råoljeprisene hoppet til nivåer som ikke er sett siden finanskrisen i 2008.

Dermed returnerte de to verdensreferanseoljene til sine nivåer før invasjonen av Ukraina, da Brent-olje var verdt mellom $95 og $99 per fat, og WTI handlet mellom $90 og $94 per fat.

Imidlertid forblir mellomprisene for Brent og Vest-Texas opp rundt 22 % i løpet av året, med forsyningsforstyrrelser og muligheten for en forestående russisk invasjon som allerede driver opp prisene tidlig på året før krigen begynte 24. februar.

Craig Erlam, analytiker ved Oanda, kommenterer at «resesjonsfrykt nok en gang er driveren» for de lavere prisene.

For Tamas Varga, analytiker i PVM Energy, med en ny økning i styringsrentene, «bør økonomien trekke seg sammen» og veksten vil gradvis avta, «noe som vil ha en uunngåelig innvirkning på oljeetterspørselen.»