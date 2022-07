Energipriser: Siden lar deg sammenligne pumpepriser

Offisielle bensinpriser nærmet seg 1,9 euro torsdag etter nok en økning. Men noen pumper lykkes med å senke prisene.







Av Belga og redaksjonen

Publisert 28.07.2022 kl. 08:21 Lesetid: 1 minutt



DeFPS Økonomi har annonsert at maksimale bensinpriser ved pumpen vil stige fra torsdag. I detalj vil maksimalprisene for henholdsvis 95 RON E5 og 95 RON E10 bensin nå 1,9560 euro per liter (+0,015 euro) og 1,8890 euro per liter (+0,029 euro).







Prisene for 98 RON E5 og 98 RON E10 bensin vil øke til €2,1360 per liter (€0,021) og €2,0980 per liter (€0,022). Maksimalprisene for diesel (oppvarmingsapplikasjoner) har også økt: til € 1,2926 per liter (€ 0,0255) for bestillinger under 2000 liter og € 1,2608 per liter (€ 0,0256) for bestillinger fra 2000 liter.







Men noen pumper er ikke i tråd med disse offisielle prisene og har klart å få ned prisene. For å finne ut hva som er den billigste pumpen i regionen, kan bilister konsultere nettstedet carbu.com Som viser prisene på bensinstasjoner i flatlandet.