Energiskifte skaper råvaregiganter: nye superkrefter på vei – Business AM

 av Dominic DeWitt

 Postet i onsdag 09 august 2023 til 19:25 •

 5 nøyaktig lesing



Energiomstillingen krever stadig mer spesifikke ressurser, og gjør noen historisk mindre og tilbakestående land til råvaresupermakter.

Hvorfor er dette viktig?

Den demokratiske republikken Kongo, Indonesia, Filippinene, Chile … på nyhetene Land som tidligere knapt kunne kreve en rolle på den verdenspolitiske scenen, besitter store mengder råvarer som er avgjørende for energiomstillingen. Dette får konsekvenser for den geopolitiske maktbalansen. Den demokratiske republikken Kongo, verdens største produsent av kobolt, begynner å få innflytelse over mineralene som er nødvendige for prosessering.

Når verden går over fra et energisystem basert på fossilt brensel til et drevet av elektrisitet og fornybar energi, er den globale etterspørselen etter materialer som kobber, kobolt, nikkel og litium vitne til en betydelig økning. Denne transformasjonen vil uunngåelig skape nye supermakter i råvareindustrien.-->