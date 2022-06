Enestående flom rammer veier, broer og hus i Yellowstone nasjonalpark (videoer)

Yellowstone nasjonalpark i USA er stengt for besøkende i flere dager. funksjonærer i naturparken; Spredt over delstatene Wyoming, Montana og Idaho, ble det tvunget til å ta denne avgjørelsen på begynnelsen av sommeren etter de «enestående» og «rekord» flommene. Flommen ødela broer og veier, noe som gjorde det svært farlig å komme inn i Yellowstone, spesielt nord for parken.

«Vår første prioritet er å rydde nord for mange nedslitte veier og broer, jordskred og andre problemer,» sa parksjef Cam Sholey i en uttalelse til The Guardian. Videoer lagt ut på sosiale medier viser hvor alvorlig skaden er. Spesielt ser vi en metallbro som bæres av bølgene og et hus som ligger på kanten av elven. Mange amerikanere som bor i utkanten av parken kan ikke lenger nå hjemmene sine, og adkomstveier dit har blitt ødelagt av flommen.

Fem adkomstveier til Yellowstone har vært sperret siden mandag og skal forbli det til torsdag. Dette er første gang parken har stengt dørene for besøkende siden 1988. Det året ødela skogbranner området.