Engi om hennes avslag på å utvide Doel 3- og Tihange 2-reaktorene: «Vi anbefalte ikke drivstoffet»

I tillegg nærmer drivstoffet som for tiden brenner i Doel 3- og Tihange 2-reaktorene slutten av sin levetid. «Disse to anleggene vil være nesten fullstendig drevet når reaktorene er permanent stengt. Vi har ikke noe lager og har ikke bestilt noe nytt.»forklarer Nele Scheerlinck, og spesifiserer at drivstoff må bestilles Flere år i forveien.

Ifølge den offisielle talsmannen inneholder drivstoffet ved slutten av levetiden fortsatt noe energi, «Men det mest kompliserte for stasjonsoperatørene er å justere strømmen og starte stasjonen på nytt i tilfelle en automatisk avstengning,» Sier. «Omstart kan ta flere dager. Dette er dagene da vi tar strøm fra det eksterne nettverket i stedet for å omfordele det. Det er et paradoks.»

«Vedlikeholdstid stemmer ikke alltid med politisk tid»

For Celine Barrott, en ekspert på energipolitikk, håndtering av atomavfall og kritisk infrastruktur, er ikke Engys svar overraskende. «Jeg tror ikke det er et spørsmål om ond tro fordi atomkraft ikke har noe med elektrisk kraft å gjøre. Produksjon er en ting, men sikkerhetsforhold er en annen. Enten demontering eller utvidelse, må du kunne ivareta sikkerheten til mennesker og miljøet.»

«Politikere har ofte kort tid ved at kravene deres er for ett eller to lovverk. Men vedlikeholdstid er alltid uforholdsmessig med politisk tid. Hvis vi for eksempel tar tiltak for å demontere i morgen, vil ikke reaktoren bli demontert på flere tiår. Det skal utarbeides en implementerings- og autorisasjonsplan som sendes til en sikkerhetsorganisasjon som deretter validerer den.» For forlengelse gjelder et lignende mønster, mener forskeren.