Engie-feil får forbrukere til å svette kaldt

Musikalsk stolspill på Engie Belgium: her er de siste jobbendringene

Hos Engie er verktøyet svært effektivt og lar deg få en ganske fullstendig oversikt over situasjonen din. Noen kunder har imidlertid oppdaget en anomali. «Ved å kryptere de siste dataene mine tilbød Engie å øke innskuddet mitt fra €175 til €75 per måned for min faste kontrakt, selv om forbruket mitt ser ut til å være likt tidligere måneder.«, forklarer Christian. Jeg syntes det var gode nyheter og var klar til å justere innskuddet mitt til jeg la merke til at det stod med liten skrift at ved å akseptere innskuddet mitt, måtte jeg betale rundt 200 euro når oppgjørsfakturaen ble utstedt. Det er ikke poenget når du reduserer innskuddet ditt, det er bedre å holde seg på €175, da!«

Energi er billigere i Belgia enn i våre naboer

Vi ringte Angie, som ønsket å berolige seg etter en analyse som varte i noen dager. «Du har satt fingeren på en liten feil, eller rettere sagt en liten feil i systemet«, påpeker Olivier Deslay, talsmann for Engie. Dette kan skje når en kunde har forskjellige nettoperatører for gass og elektrisitet. De to oppgjørsfakturaene har forskjellige datoer. I dette tilfellet er kunden inne i sin siste måned for å få strøm. Verktøyet beregner altså et estimat basert på de to kontraktene, men beregner kun depositum på kontrakten som ikke utløper, altså gass i dette tilfellet. Dette er for noen hundre kunder, men vil ikke ha noen innvirkning på sluttregningen.«