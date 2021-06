England Euro 2020-lag: Man UTDs Mason Greenwood slutter og Jesse Lingard savner

Mason Greenwood scoret syv mål og gjorde to assist i 31 Premier League-kamper forrige sesong.

Manchester United-spiss Mason Greenwood er utelatt av Englands midlertidige Euro 2020-lag, mens lagkamerat Jesse Lingard er på vei til å dra.

Den 19 år gamle Greenwood forventes å bli Gareth Southgates 26-mannsfest for EM etter å ha kommet tilbake til formen på slutten av forrige sesong.

United sier imidlertid at han vil være i Manchester for behandling av “grunnskade”.

BBC Sport forstår at Linkard ikke klarte å ta den endelige troppen til Southgate.

Lingard, 28, utmerket seg da han ble lånt ut til West Ham United i andre halvdel av Premier League-kampanjen – han scoret ni mål og gjorde fem flere assistanser i 16 kamper for Hammers.

England-sjef Southgate kårer sin siste tropp klokka 17.00 på tirsdag på BSD, med seks spillere som skal kuttes etter at Greenwood ble utvist.

Greenwood spilte i 52 kamper i løpet av 2020-21-kampanjen, scoret 12 mål, ble nummer to i United Premier League og nådde Europa League-finalen.

Han debuterte i England i League of Nations-seieren over Island i september i fjor, selv om han ikke deltok etter han og Manchester City-spissen Bill Foden. Southgate fikk beskjed om å forlate laget Som et resultat av at koronaviruset brøt isolerte retningslinjer etter den konkurransen.

United sa ikke hva skaden var, selv om Greenwoods tilbaketrekning fra det europeiske mesterskapet under 21 år skyldtes en hofteskade.

“Mason Greenwood har blitt utelatt av den midlertidige England-troppen, som tvang ham ut av Euro 21 i mars for å komme seg helt etter en grunnleggende skade,” sa en uttalelse fra United.

“Masons klubbopptredener har blitt nøye administrert gjennom de intense Premier League- og Europa League-planene 2020-21, men mer staving av konkurransedyktig fotball vil ikke fungere, og Mason vil komme seg og forberede seg på trening før sesongen.”