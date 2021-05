England Euro 2021 Team Kunngjøring: Gareth Southgate Tentative List

JegEngland Euros Team Announcement Day! Alle øynene er rettet mot Englands nasjonale fotballagssjef for menn Gareth Southgate. Vil Harry Maguire passe inn? Er Trent i Alexander-Arnold-blandingen? Hvordan kommer Jordan Henderson? En flott dag for fotballspillerne våre, noen av dem vet at de er på fly for Euro 2020 (fornektelse: ikke et reelt fly) (fornektelse: egentlig ikke i 2020), men det må være vondt for gutta i utkanten å være i en luksushotell med anstendige transportforbindelser til Wembley Finn ut om de har gått eller … vel, sannsynligvis hjemme. Eller vi drar kanskje til et av de færre landene vi har lov til å dra.

Er ikke dette en veldig dramatisk introduksjon? La oss prøve igjen: dette er kunngjøringsdagen til England-laget, Gareth Southgate har en liste med navn, la oss høre det snart, i gjennomsnitt, la oss lage alt her.

Southgate har åpnet / delvis tappet opp alternativene sine og sa at han vil utpeke en midlertidig tropp i dag. FA sier at han vil velge 30 menn i dag og redusere det til 26 i løpet av de neste dagene. For å være ærlig med Gareth med tre engelske lag i en europeisk klubbfinale de neste dagene, er det veldig fornuftig: Manchester United spiller i Europa League i morgen, og Manchester City og Chelsea i europacupfinalen lørdag, intellektuelt.

For gutter føler jeg meg alltid i disse situasjonene 27-30: dvs. spillere som vet at de ikke kommer til å klare seg gjennom siste etappe. Du vil ha en god tilbøyelighet, ikke sant? Det kan ikke være at lederen ikke allerede har tankene sine 26 favoritt. Så du vil at noen skal bli skadet i det største spillet i livet, eller at de ikke kommer seg fra en eksisterende skade. Jeg tenker på Jordan Henderson, for eksempel, som ble skadet en stund og var i stand til å benke seg mot Palace i helgen. Eller Harry Maguire, som skadet ankelbåndene, vil neppe spille for Man United mot Villarreal, noe som betyr at han må punge ut mer enn Rs.

Oliver Brown sier at han drar Trend Out er “et latterlig snap”.

Jason Burts lag denne sesongen: Seks engelske spillere utgjør det … men hvem er de? Finn ut ved å lese denne artikkelen. Jeg ville ha stemt på Walthamstow FCs Dwight James. Målmaskin.