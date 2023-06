England finner ny nr. 10: «Vi snakket om det på telefonen for en måned siden»

Han har spilt lite eller ingen kamper for landslaget de siste sesongene. Det ble ikke engang tatt på rallyet. Skyld på den sterke konkurransen til høyre med Kyle Walker, Kieran Trippier og Reece James. Denne gangen ble Trent Alexander-Arnold (24) rollebesatt, men for å spille en annen rolle.

«Vi snakket om det på telefon for fire uker siden, og jeg tror han var spent på det.Det sa trener Gareth Southgate fredag ​​kveld etter å ha overrasket Liverpools verden (0-4) på ​​Malta ved å utplassere nr. 10 på baksiden av midtbanen. Han viste nøyaktig hva som var forventet. Han gir oss noe annet enn våre andre midtbanespillere.

EM 2024-kvalifisering: Frankrike, England og Sveits fortsetter uten feil

I fravær av Judd Bellingham (skadet), kunne Trent Alexander-Arnold skinne i en rolle han visste veldig lite om før denne sesongen. Gareth Southgate testet ham bare på midten mot Andorra i 2021. Som Jurgen Klopp, manageren hans i Liverpool, svarte at han var overrasket over at verdens beste høyreback ville flytte.

Men bare idioter endrer ikke mening. I denne andre halvdelen av sesongen brukte Reds-manageren ham ofte i en hybridrolle: han startet kamper på høyreback, men rykket inn på midtbanen i besittelse. Selv om dette dempet de defensive manglene hans, tillot det ham å utnytte den utrolige touchen på ballen bedre, projiseringsevnen og den vakre avslutningen hans (han hadde et fantastisk skudd).

«Det er der jeg vil spille og der jeg ser meg selv spille. Jeg har ikke utviklet meg mye i denne posisjonen, men det er behagelig og naturlig.reagerte på mikrofonen Kanal 4 Liverpool-spilleren vet at fremtiden hans i utvalget er høy på denne posisjonen. Jeg ønsker å være i dette laget og være et vanlig navn på resultatlisten. «

Mot Nord-Makedonia denne mandagskvelden bør Gareth Southgate nok en gang benytte anledningen til å venne Alexander-Arnold til stillingen. Etter det? «Hva som skjer avhenger av klubben hans, fordi han spilte litt der, i besittelse, noe som hjalp overgangen hans.Det mener Gareth Southgate.