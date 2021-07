England-forsvarer Tyrone Mings slår Prithi Patel etter rasistisk overgrep

Storbritannias forsvarssekretær Tyrone Mings har kastet innenrikssekretæren av Prithi Patel, Som tidligere sa at han var “motbydelig” av rasistiske overgrep, sa at fans burde ha rett til å oppmuntre spillere til å sette seg på kne i begynnelsen av Euro 2020.

Bukayo Saga, svarte spillere Marcus Rashford Jadon Sancho har vært utsatt for rasistiske overgrep på sosiale medier siden bøter ble reddet mot Italia i Euro 2020-finalen eller etter at han bommet på målet.

Aston Villa-forsvareren twitret: “Ved å kalle vår antirasismemelding” gestpolitikk ”, starter du ikke brann i begynnelsen av kampen, og later som om du er kvalm når vi går i kampanje. Mot, fortsetter. “

I løpet av en time etter at den ble lagt ut, likte tweeten over 200 000 ganger og retweetet nesten 80 000 ganger.

Hennes tweet svarte på Patels innlegg mandag morgen: “Jeg hater det faktum at britiske spillere som har gitt så mye for landet vårt i sommer, har blitt utsatt for de verste rasistiske overgrepene på sosiale medier.

“Det har ingen plass i vårt land. Jeg støtter politiet til å holde de ansvarlige ansvarlige.”

Da hun diskuterte knelende soldater i den antirasistiske holdningen, sa Patel til GB News: “Jeg støtter ikke den slags gest, til en viss grad de menneskene som deltar i gestpolitikk.”

Innenrikssekretæren har nektet å irettesette fotballfans som ropte på spillere for å ha gått på kne, og sa at det var “et valg for dem” etter å ha blitt konfrontert med Gareth Southgate. Zeers fra minoritetsfans i den første kampen i Euro 2020.

England fotballspillere vil knele til støtte for Black Lives Matter-bevegelsen gjeld: Nick Pots / B.A.

På den tiden ringte Mings fru Patel som han var En av mange som “motstår … eller nekter å forsvare.”

England fotballag og mange viktige medlemmer av spillet er raske til å fordømme rasismen som lagkameratene deres opplevde.

England kaptein Harry Kane Han sa til overgripere på sosiale medier: “Du er ikke en britisk fan, vi liker deg ikke.”

UK-sjef Gareth Southgate Han beskrev rasistisk overgrep som “utilgivelig.”Baronesse Sayeda Warsi, medlem av det konservative partiet, og M.S. De kritiserte Patels svar og sa partiet deres: ”Vi må tenke på vår rolle i å fremme denne kulturen i vårt land.

“Hvis vi” plystrer “og” hunden “reagerer, kan vi ikke bli sjokkert hvis den bjeffer.

“Det er på tide å avslutte kulturkrigene som gir næring til skillet. Hundevissene vil ødelegge nasjoner selv om de vinner avstemningen.”Bekjempelse av rasisme i sport har blitt et vanskelig tema for Høyre.

England-manager Gareth Southgate sa: ‘Det er ikke her vi står

statsminister Boris Johnson Han sa at det var helt galt å promotere England-laget i juni, men la til: “Når det gjelder gester og symboler, er jeg mer på siden av praktisk handling for å bekjempe rasisme og gjøre livet bedre for alle i dette landet.”

På mandag kritiserte Johnson teamet i England for rasemishandling av dem: “De som er ansvarlige for dette forferdelige overgrepet, bør skamme seg over seg selv.”Forrige a Tory MP Han beklaget og antydet at Rashford burde ha brukt mer tid på å fullføre spillet sitt enn å spille politikk.

I en privat melding på en natt som lekket til media, sa LPK: “De tapte – det er urimelig å si at Rashford burde ha brukt mer tid på å fullføre spillet sitt og mindre tid på å spille politikk.”