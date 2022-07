England hadde en enorm seier da Norge røk ut etter tap for Østerrike

En av Euroens favoritter er allerede ute av døren. Tap mot Østerrike (0-1) i den tredje puljekampen fredag ​​15. juli i Brighton, Norge kommer ikke til kvartfinalen. Med to tap til én seier har Ada Hegerbergs side blitt forbigått av kveldsmotstanderne i kampen om den siste kvalifiseringsplassen. Nicole Billa ga Østerrike kveldens eneste poengsum I et mektig hode.

Norge, som forventet at denne Euroen skulle bli en stor fest, var skuffet. Fem år etter en katastrofal kampanje i 2017, håpet gruppen å finne sin stjerne Ada Hegerbergs europeiske toppmøter. Men gresshoppene, som må vinne for å fortsette eventyret, veide ikke spillet. Håndtert av de svært energiske østerrikerne, hadde de all verdens problemer med å finne de to angriperne, Caroline Graham Hansen og Ada Hegerberg. Lyonnais forlater turneringen uten å score et eneste mål.

3 – Etter VM 2011 og EURO 2017 er det 3. gang på det 21. århundre (av 11 deltakere) at Norge ikke har kommet seg forbi gruppespillet i en storturnering (EURO + VM). #WEURO2022 #HELLER IKKE pic.twitter.com/1QWLhsIKrc — OptaJean (@OptaJean) 15. juli 2022

Motsatt gjorde Østerrike konkurransen de trengte for å sikre sin plass i Europas topp 8. Med slagkraft og angrep angrep Irene Fuhrmanns spillere de første ti minuttene fra pause og visste deretter hvordan de skulle beholde ledelsen. Semifinalistene i 2017-utgaven vil utfordre Tyskland torsdag 21. juli for å finne de fire siste.

I en annen kamp for kvelden slo England, som allerede hadde kvalifisert seg til kvartfinalen og var sikret førsteplass, enkelt et svakt lag fra Nord-Irland (5-0). «Lions» er fortsatt ubeseiret i konkurransen og ser hele tiden etter statistikken deres (14 mål scoret, ingen sluppet inn).

Britene brukte nesten et halvt århundre på å komme inn i kampen. Etter å ha fomlet lenge i motstanderens forsvar, oppdaget de feilen rett før pause. Ledet av turneringens toppscorer Beth Mead, som la til et femte mål til sin tall, kom «Lions» ut i andre omgang for å ta sin tredje seier og avslutte gruppespillet ubeseiret. De møter enten Spania eller Danmark i kvartfinalen.