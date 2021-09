England mot India: Joe Root wicket klar på Kia Oval Test

India 191: Thakur 57, Kohli 50, Vokes 4-55, Robinson 3-38 England 53-3 England ligger 138 løp bak Poengkort

England mistet Joe Roots avgjørende wicket sent på den første dagen for å forlate den fjerde testen mot India på Kia Oval.

Root ble bowlet av Umesh Yadav for 21, og forlot India 53-3 etter å ha blitt bowlet ut for 191.

Chris Vokes tok fordel av Englands privilegium ved å vinne kastet og velge å bowle, og tok 4-55 i sin første test i mer enn et år og fortsatte en superstart i sin internasjonale karriere med Olly Robinson 3-38.

Til tross for at kaptein Virat Kohli var 50, fant India seg 127-7, med Shardul Thakur som scoret et halvt århundre på 31 baller, den raskeste i test-cricket i England.

India tapte de tre siste wickets på fire baller og reduserte deretter England til 6-2 – Rory Burns falt for 5 og Haseeb Hameed kastet bort tid med Jaspreet Bumra.

Root og David Malone så ut til å stå overfor en storm, med bare Umesh som ordnet kausjon og sendte kaptein Root til 21.

Riddervakt Craig forlot Overton og nærmet seg England med Malone, som var ubeseiret på 26 løp.

Kaotiske dagbriller svingende serier

Det var en flyktig serie, som ble reflektert i en kaotisk og til tider bisarr åpningsdag.

India ignorerte igjen Ravichandran Ashwins 413 test -wickets, og løftet Ravindra Jadeja til femte i slagrekkefølgen.

Til tross for at England jobbet gjennom India -slag, droppet de fortsatt fire fangster og ble snappet av Thakur.

Da Burns spilte på sin egen stubbe og Hamid gjorde et snitt løst i samme omgang, var det en reell risiko for at India ville ødelegge i finalen.

Som alltid hadde Root en betryggende ledelse og så ut til å ha kontroll over det 46 England han la til Malone.

Umesh satte fart på en nip-pakker mellom kapteinens flaggermus og flaggermusen, noe som ga India en sjanse til å utnytte fredag ​​morgen.

Vox pålitelig inntekt

Vokes var Englands beste spiller i 2020, men ble satt utenfor med skade, hvile og isolasjon fra å spille tester i mer enn 12 måneder.

Til tross for lite konkurransedyktig trening, kom han uhindret tilbake og erstattet den savnede Sam Curran. Han droppet to fangster over sine fire wickets, og en LPW -avgjørelse mot Ajinkya Rahane ble omgjort.

Vokes traff sin sjette ball og fant ekstra sprett for å ta kanten av Rohit Sharma. Jadeja gjorde den første glippen, og Rishabh Bandh slo utilsiktet midtbanen og avsluttet Vokes Thakurs angrep.

Det var tider da England ikke var på sitt beste – James Anderson startet dyrt og Robinson gikk av og til fort – men de var nok til å trakassere den sårbare indiske batting.

England mistet kontrollen da Thakur fortsatte, men hans fall var et signal for de tre siste wickets å falle på et løp.

Etter at Tagore falt til Vokes, løp Bumra ut uten å ha møtt en direkte hit av Burns, banket ned Overton Umesh, vel Johnny Bairstow, bak stubbene, fanget Mohammad Siraj og ga den tredje wicket til Robinson.

Thakur endrer tempo

Mens Indias andre topporden viste liten dyktighet i å hindre Englands angrep under effektive forhold, slo kaptein Kohli med tilbakeholdenhet og klasse.

Han blandet stubbene og spilte fantastiske off-drives, og droppet Vokes første slip-rute den 22..

Imidlertid, med keeper Robinson som holder flaggermuset tilbake, har det blitt bekreftet at ventetiden på et testhundre vil fortsette til november 2019, med Ajinkya Rahane og Punt snart.

Juster tempoet ved å inhalere Ashwin-foretrukne Thakur, vill gnidning og ren fei.

Overton ble løftet et langt stykke på seks, falt til samme hjørne i hjørnet av kua fra Vokes Hawk og Robinson ble knust i den dype kvadratfoten.

Etter Robinson -korte ballen for 43, ble Thakur droppet da han prøvde å fullføre den indiske hurtigbollerens nest raskeste femti i testcricket. Hans femti med Umesh kom på bare 6,4 overs.

Selv om Thakurs oppsigelse var starten på Indias omgang, tok de kampen til bowling og trioen holdt wickets i balanse.

‘Spillet er i balanse’ – det var det de sa

Englands allrounder Chris Vokes: “Jeg ville ha kuttet av hendene dine på 4-55 i begynnelsen av dagen.

“Fair play for Shardul – han kom litt bak oss og spilte noen gode skudd – men å bowle et lag på 190 den første dagen var et godt forsøk.

“Jeg liker å tro at vi er på toppen. Vi føler fortsatt at vi kan slå godt i morgen. Vi må få en god ledelse og legge press på dem.”

Tidligere England -kaptein Michael Vaughan i BBC Test Match Special: “Dette er en veldig god dag for bowling, men det er også en dårlig dag for ferdigheten til å teste kampkamp.

“På grunn av talentet på disse to sidene, kan du ikke fortelle meg at noen på den banen ikke burde få en stor poengsum. Jeg prøver å gi dem alle unnskyldningene i verden, men jeg kan ikke.

“På te -tiden trodde jeg at India var helt ute av denne testkampen. Vel, de vant den siste økten med Thakurs omgang og de tre wickets. Spillet er i balanse.”