England mot India: Olly Pope og Chris Vokes spiller den dagen de kjempet hardt

India191 (Thakur 57, Vox 4-55) & 43-0 (Rahul 22 *) England 290 (Pave 81, Vox 50) India ligger 56 løp bak Poengkort

Olly Pope scoret 81 og Chris Vokes scoret 50, men ble bedøvet etter den andre dagen på Englands fjerde test mot India på The Kia Oval.

Pave kom tilbake fra å miste de tre første testene, og la til 89 med Johnny Barstow som scoret 37, og hans bidrag med Moin Ali var 35.

Vokes, som kom tilbake til laget for mer enn et år siden, scoret 45 for den siste wicket med James Anderson og scoret 4-55 den første dagen for å ta England til 290.

Med en drøy time igjen til India slo, tok Rohit Sharma og KL Rahul turistene til 43-0 for å redusere underskuddet til 56.

Rohit kan ha blitt fanget av Rory Burns, men han klarte ikke å ta tak i Andersons kant og fikk ikke hånd på muligheten.

Begge lag kommer inn i helgen vel vitende om at de har en sjanse til å gå videre 2-1 med én test igjen.

Testen og serien er i balanse

Denne superserien henger i balansen etter nok en håndkamp for dagen hvor ingen av sidene kan gjøre et avgjørende trekk.

Ved å redusere England fra 53-3 til 62-5, kan India ha håpet å ta ledelsen i de første omgangene, og paven burde ha forhindret dem.

Englands forsøk på fullstendig kontroll ble motarbeidet av noen dårlige slag – Moin spilte et vilt hack da India svekket seg – og da, med ledelsen bare 64 da den niende wicket falt, endret Vokes tempo igjen.

Historiens vekt er mot India. Det var først i 1902 at et lag overvinner et stort underskudd for å vinne en test på denne bakken.

Men banen ser ut til å være gunstig for batting – bowlerne hadde mye mindre hjelp enn England gjorde da India ble bowlet ut for 191 den første dagen.

Det var et øyeblikk av tull midt i fascinerende cricket. En mann som kom inn i feltet under den andre og tredje testen kom inn igjen her og ble arrestert mistenkt for å ha kollidert med den engelske flagermannen Byrstow.

De britiske valgene gjør det igjen

England har tilbakekalt Haseeb Hameed, David Malone og Craig Overton for serien, og hver spilte en nøkkelrolle i Headingleys seier. Nå har Pave og Vokes markert sitt bidrag med et stort bidrag.

Pope, i sin 20. test, spilte aldri på sin hjemmebane, Oval, hvor han var i snitt på i underkant av 100 i førsteklasses cricket.

Da han ankom den andre dagen av dagen, var England snart i trøbbel da han spilte kontraangrep, silkedrev og skarpe klipp med Burstow. Senere bosatte han seg i form av en stille samling.

Pave krysset 50-årsmerket for første gang på ni tester og tok det andre århundre, og trakk Shardul Thakur. Etter at Olli Robinson utilsiktet feide inn Ravindra Jadeja, hadde Vokes Anderson for selskapet.

Da Anderson kom, hadde Vokes 18, men han sveipet seg gjennom offsiden og slo benet i 11 firer på 58 baller på et halvt århundre.

Vokes løp ut og prøvde å løpe ut til wicket-keeper, som tillot England å beholde streiken, og avsluttet den siste wicketstanden der England scoret raskere enn en ball.

India henger

India kan ha vært ute av kampen da India ble redusert til 123-7 den første dagen, men deretter slet med å få en sjanse til å gå videre i serien.

Crackers Umesh Yadav og Jaspreet Bhumira var ypperlige i de tidlige timene, men England hadde komfortable battingstider på ettermiddagen, noe som ville vært nyttig å avblåse off-spinner Ravichandran Aswin.

Moin kan ha vært LPW for Bumrah den 14., mens ingen anket, mens kaptein Virat Kohli var nøytral da han ble bedt om å endre ballen før te.

Likevel, med sin egen flid og noen få wickets begavet av England, startet India sin andre omgang vel vitende om at hvis totalen var over 300, ville det sette vertene under hardt press.

De ble løftet da den andre skredbrenningen ikke klarte å se kanten av Andisons Rohit. Burns svarte knapt da ballen fløy forbi kjeven for Englands femte tapte sjanse for kampen.

På slutten av dagen, hvis India gjorde fredelige fremskritt, var det Storbritannia som var mest takknemlig for gruppemuligheten igjen.

India i boksen?

Tidligere engelske kaptein Michael Vaughan: “Når vi går tilbake til i går, falt 13 wickets. I dag var det bare syv, noe som forteller deg at banen går bra.

“Det blir en god dag å slå i morgen. Vi vet at de kan spille denne indiske slagoppstillingen.

“Banen vil fortelle deg at du må slå hele dagen i morgen. De treffer mer enn tre løp på en over, så de får 250 løp. Det vil gi dem en 200-løps ledelse den fjerde dagen. Gjør dette spillet veldig interessant.”