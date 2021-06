England mot India: Vertene fanger test etter sta niende wicket-partnerskap

England 396-9 des (Knight 95, Dungley 74 *, Rana 4-131) India231 (Verma 96, Ecclestone 4-88) & 340-8 (Rana 80 *, Verma 63, Ecclestone 4-118) Kampen ble uavgjort; Hver side tar to poeng i serie med flere format Poengkort

England ble nektet sin første testseier siden 2014 etter at et sta Indias niendepartnerskap sørget for uavgjort på ODIs stramme siste dag i Bristol.

Sine Rana var ubeseiret på 80 av 154 baller og scoret 104 med debutant Tania Patia da Englands sjanser ble svakere.

Tidligere fikk turistene et nytt tilbakeslag, og falt fra 171-2 til 240-8, og Sophie Ecclestone ble igjen imponert over stillingen 4-118 – noe som økte håpet om en spennende siste økt da England jaget seieren.

Men Indias stædighet tjente dem to poeng hver i den første kampen i multi-format serien.

Mens resultatet kom i en litt latterlig stil, var det et godt eksempel på hva kvinner kan oppnå i testene, selv om spillerne blir ført i dårlig lys når spillet beveger seg målløst.

“Det var en av de beste testkampene jeg noensinne har sett – det ga meg alt, alt vi ønsket,” sa England-verdensmesteren Alex Hartley til Test Match Special.

“England tok seg til en fantastisk posisjon for å vinne testen, men de vil være veldig frustrerte.

“India var fantastisk, det var en skikkelig kamp mellom balltre og ball.”

England spilte gunstig fra åpningsdagen i Bristol og ville vunnet en fortjent seier hvis det ikke hadde vært regn på den tredje dagen.

Ingenting kan tas fra bunnlinjen i India som har håndtert alt som kom i den første testen i syv år.

Ecclestone var Englands fremste bowler, hadde en tøff morgen bowling med flukt og takt, og ble godt støttet av en dårlig knuteskipper som bare scoret 21 løp i 16 overs.

Den første av tre ODI-er finner sted 27. juni på Bristol County Stadium.

Bør testcricket for kvinner bli her?

Det var bekymring for kvaliteten på cricket som kunne spilles før denne kampen, spesielt England og Wales Cricket Board Han beklaget før han kjørte den på den brukte banen, Men spillerne sørget for en flott kamp, ​​som ble stoppet av personlig oppfinnsomhet.

Selv om det var en annen test, ga holdningen og dyktigheten den ble spilt med den en annen følelse – og gjorde dette designet fem dager.

Fra battingprestasjonene til debutantene Shafali Verma og Sofia Dungley til den 22 år gamle Ecclestones stadig mer selvsikker bowling, lyste unge talenter på begge sider.

England fikk aldri flytte spillet. Etter å ha brutt Indias største åpningssamarbeid i første omgang, økte de presset i den andre omgangen ettersom feltene ga mer stemme og bowlerne strammet linjene etter hvert som India fortsatte.

Katherine Brunts utmerkede dykkfangst satte en tone for England for å bli kvitt den flytende Vermaen han feiret, han slapp aldri ballen på den siste dagen.

Også India kan fortsette å dra nytte av den første testen fra og med 2014.

Rana, som har spilt sin første landskamp siden 2016, spilte med ballen på åpningsdagen og var fast bestemt på flaggermusen på den siste dagen, for å nekte England, han ble mer og mer rasende over tid, og eventuelle løpsmål gikk bort fra dem .

Datoer Passe plassering Som et resultat Poeng er tilgjengelig 16.-19. Juni Test Bristol Kampen ble uavgjort 4 (2-2) 27. juni Den første dagen Bristol 2 30. juni Den andre Downton 2 3. juli Tredje ODI Worcester 2 9. juli Første T20 Northampton 2 11. juli Andre T20 Howe 2 14. juli Tredje T20 Chemsport 2

Ecclestone vokser stadig

Sophie Ecclestone ble den første engelske kvinnelige spinneren som tok åtte baner i en kamp siden Enid Backwell i 1979

T20-bowler Ecclestone sa fredag ​​at han ønsket å “vinne kampen” mot Verma, som topper slagrangeringen i samme format.

Han var i stand til å vinne den med sin verste ball, et fullt kast slapp mot Verma Brunt, som måtte gå fremover etter at han litt feilbedømte fangsten.

Før Ecclestone grep inn, fikk Deepti Sharma, som ble bøtelagt, 72 løp med Punam Rawat som scoret 54 løp. Deepti, som prøvde å knuse en full ball fra venstrearmet spinner, traff ballen på stubbene sine bare minutter før lunsj.

Mithali blokkerte et dårlig spill da ballen ble kastet av en vakker Ecclestone-levering som klippet stubbene før Routh trakk en levering rett til kvadratfot.

La India vise sin frustrasjon ettersom det metronomiske torget har bygget en slutt.

Pooja Vastragar Heather Knight ble straffet for en hikke, den siste anerkjente torden, slakk-feiende og Harmonpreet Kaur til Amy Jones med topp eklekton.

Da England prøvde seg, kunne de ikke gi prisen bortsett fra Rana og Patia som slo 115 minutter før den plutselige, men rettidige avslutningen.

For Ecclestone tilsvarer hans bowlingmengde de siste tre dagene å spille seks ODI-er – noe som kan forklare hvor sliten hans handling er når spillet avtar.

‘Det bygger tillit’ – sa de

Englands kaptein Heather Knight snakket veltalende om testkampen: “Det var frustrerende fordi det var vakkert oppsatt. Det var synd det regnet over oss den tredje dagen.

“Vi prøvde å tvinge avgjørelsen. Kvinnene var fantastiske. Jeg er så stolt av hvordan vi ble fanget i den.”

Indias kaptein Mithali Raj: “Det var en fantastisk avgjørelse etter at den første omgangen kollapset. Debutantene sto opp og opptrådte for laget.

“Vi har et veldig positivt miljø i garderoben. Dette er en god ting for disse unge menneskene. Det vil definitivt bidra til å bygge tilliten til å gå inn i spillerne en dag.”

Kampens spiller Shafali Verma: “Erfarne spillere gir meg alltid tillit, noe som betyr mye for meg.

“Jeg er skuffet over at jeg ikke nådde et århundre.”

Tidligere indisk seamer Sinegal Pradhan: “Det startet med motstand fra Verma og Sharma og kollapset deretter igjen, uten bidrag fra slike som Raj og Kaur.

“Da var det flott å se den yngre generasjonen planlegge omstillingen. Vi ser forskjellige nivåer av batting fra denne indiske serien.”