England mot New Zealand: Første test, første dag – lenge leve! | Sport

New Zealand er generelt engelske sommerhester. De kommer for to eller tre tester, vil bli støttet tilfeldig når de vinner eller taper, og drar deretter før hovedarrangementet. I år er de som komplimentmenysnacks du får når timeplanen din er for sent. Deres to testserier mot England er ikke engang på menyen, som kjent i noen kulturer Planlegg fremtidige turer; Ingen del av det neste testmesterskapet. Til tross for å være rangert 3. og 2. i testrangeringen, anses det å være det hotteste stedet for de viktigste kampene mot nr. 1-lag India. New Zealand spiller dem i finalen i testmesterskapet senere denne måneden; Englands fem testserier starter i august.

Det er ingen andre divisjon i testcricket ennå, men det er mange lag i den. Av en rekke årsaker – Tabell, FTP, WTC, IPL, OCG – er noen spill større enn andre. Englands fem testserier i 2021 kan deles inn i tre trinn.

Lag 1 Australia (A)

Australia (A) Lag 2 India (A), India (H)

India (A), India (H) Lag 3 Sri Lanka (A), New Zealand (H)

Det er mye ærlig beundring for verdens største cricket i engelsk cricket (se, jeg gjorde det! Jeg støttet dem uten å vite det!) Innen engelsk cricket. Men det vil alltid være en underbevisst stemme, ‘Gutter, dette er New Zealand‘. I ansiktet er dette bare nok et eksempel på hvor store de er når England undervurderer New Zealand samtidig. Som den store turen sier, er dette litt mer MedMer komplisert enn det. New Zealand kommer tilbake til en mer eksplisitt meningsfull serie neste sommer, men det er en varm handling. Disse to testene som ble lagt til i tidsplanen i siste øyeblikk, er i utgangspunktet en goodwill-gest til kringkasterne.

Penger er hovedmotivasjonen, ellers gir det ingen mening å si, men det er lite mer enn det. Når menigheten kommer tilbake til Lord og Edgboston, Denne serien føles som en moderne takeaway [1945suksessforsøk[1945இன்வெற்றிசோதனைகள். Vi håper noen fanger stemningen Spiller som Keith Miller gjorde da.

Det er en håndfull konkurrenter fra Joe Root til fantastisk debutant Devon Conway (Se på disse tallene). For all snakk om England-spinnet, er kvaliteten på cricket, spesielt sprekkområdet, høy. Som noen har antydet, er dette ikke England A-laget. Ben Stokes, Jose Butler og Joffre Archer mangler i sitt beste XI-lag, og hvis noe slikt ikke lenger eksisterer, vil Stokes og Archer uansett bli skadet.

New Zealand er uten Trent Bolt på grunn av isolasjon etter IPL, men det er fortsatt det modige, modige foldangrepet * av Tim Southee, Neil Wagner og den karismatiske Kyle Jamieson. Når det gjelder barsnacks, er det definitivt mer Hawksmoore enn Jefferson Davis Weatherspoon.

* Støtter det også? Jeg blir paranoid nå