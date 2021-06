England mot Skottland: Tyrone Mings og John Stones skal lansere avgjørende Euro 2020-dykk, Harry Maguire på benk | Fotballnyheter

Tyrone Mings og John Stones vil beholde plassen i Englands start XI for å møte Skottland, med Harry Maguire tilbake til benken. Sky Sports News Lært.

Gareth Southgate fortalte på en pressekonferanse før kampen torsdag at Maguire ville være “involvert” i fredagens gruppe D-kamp på Wembley.

“Avgjørelsen vi må ta er om han er klar til å starte, men vi er veldig fornøyd med fremgangen hans,” fortsatte den britiske sjefen.

Sky Sports News Det er blitt sagt at Southgate ønsker å gi Maguire litt spilletid snart, men trodde ikke det ville være bra å kaste ham rett inn i en kamp som forventes å være spesielt fysisk og vil bli spilt på våt bane.

I stedet betyr Stones og spesielt Mings Englands 1-0-seier over Kroatia i åpningskampen at Southgate er hatet for å forstyrre en vellykket defensiv føderasjon.













Gareth Southgate sier at England-troppen hans er fullt fokusert på å kvalifisere seg til lagets etapper, og følelsen av muligheter ikke vil påvirke dem



Maguire savnet nesten seks uker med konkurransedyktig fotball med en ankelbåndskade og er på kurs for å styrke rehabilitering og tilsyn av FAs medisinske team.

Southgate vurderer imidlertid å vurdere å flytte hele ryggen til fredagens kamp, ​​med Kieran som begynner å overlate til Reese James og Luke Shaw i stedet for Tripper og Kyle Walker.

Walker startet Englands seier på høyre side på søndag mot Kroatia, mens Kieran Trippier ble utelatt fra åpningsforsvaret.

Den 21 år gamle Chelsea-høyremannen har ikke spilt siden James slo klubben sin Premier League-mester Manchester City for å vinne Champions League 29. mai.

Reese James og Luke Shaw skal starte mot Skottland



Manchester United-venstreback Shaw startet en 1-0-seier over Romania 6. juni, men var en ubrukt innbytter mot Kroatia.

Chelseas Ben Silvell – den andre venstrehåndede siden som ble anerkjent i Southgates Eurotropp – ble utelatt av 23-manns Match Day-troppen til første etappe av turneringen.

England vil kvalifisere seg for 16-delsfinalen med seier over Skottland av Steve Clark, som åpnet kampanjen med et 2-0-nederlag mot Tsjekkia på fredag.













Gary Neville sier at Declan Rice vil være en av Englands viktigste spillere i sommer og ser på ham som nesten ubestridelig.



Sky Sports-ekspert Gary Neville kommenterte det viktige Wembley-oppgjøret: “Jeg tror ikke England-spillere kommer til å forlate følelsesmessig, jeg tror ikke Gareth Southgate vil gjøre det. Gareth vil være for mye når han vinner et spill eller for lite når han taper et spill.

“Jeg tror at spillplanen hans for fredag ​​allerede er satt for Kroatia, jeg tror ikke det vil endre seg. Han er virkelig legitim og han vet hvordan han skal takle hver kamp. Det blir satt.













Arsenal og Skottlands forsvarer Jen Beatty tror herrelandslaget vil legge press på fremgangen når de spiller i England fredag ​​kveld.



“Det vil være veldig interessant å se hvordan Steve Clark reagerer på deres nederlag i det første spillet. Det kan være en emosjonell reaksjon at de burde ha mer angrep og dynamikk. Det er viktig for begge ledere å eliminere følelser og holde seg til spillplanene sine.

“Jeg håper Southgate vil gjøre det, enten Steve Clark reagerer på deres skuffende første avgjørelse mot Tsjekkia.”

Les mer fra Neville – hvorfor han mener Harry Maguire skal spille mot Skottland eller Tsjekkia, hvorfor Declan Rhys og Calvin Phillips helt sikkert vil få et startpunkt, og er en nøkkelfaktor i Englands suksess.

