England og India: Jaspreet Bhumra satte opp en turistsuksess på Oval

India191 (Hever 4-55) & 466 (Rohit 127) England 290 (Pave 81) & 210 (Hamid 63, Umesh 3-60) India vant med 157 løp Poengkort

Englands slag ble knust av Indias inspirasjon til å vinne den fjerde testen med 157 løp og ta en 2-1-ledelse i serien.

Sett 368 umulig å vinne eller, mer realistisk, batting på femte dagen, England ble bowlet ut for 210 på en uskyldig bane på Kia Oval.

Haseeb Hameed scoret 63 løp.

Den indiske hurtigskytteren Jaspreet Bhumra snurret ballen opp ned på 90 km / t. Leveransen han gjorde for å kaste ballen til Johnny Burstow var nesten ikke spillbar.

Bumrah endte 2-27, med Shardul Thakur og Ravindra Jadeja som tok to wickets hver og Umesh Yadav tok de tre siste wickets.

India må unngå nederlag i den siste testen på Emirates Old Trafford som starter på fredag ​​for å vinne en serie i England for første gang siden 2007.

Hensynsløst India nærmer seg seier

Det var en rovdyr siste dagers prestasjon for India, som var 217 for fire på søndag, og la det første innings-underskuddet ligge på 99 til tross for at det var 127-7 på den første dagen.

77-0 fra natt, England Snakket om muligheten Til tross for den mest suksessrike jakten på test -cricket, selv på en god slagbane, ville uavgjort ha føltes som et verdifullt resultat.

Imidlertid, så snart turistene innså seieren, ble England overveldet da kaptein Virat Kohli ledet den ekstatiske Indias støtte blant en utsolgt mengde.

Joe Roots lag tapte etter å ha vunnet kastet og valgt å stille først. De droppet seks fangster i spillet og et annet eksempel på at David Malones uønskede utløpende verter var medskyldige i sitt eget fall.

Det vil imidlertid ikke snappe noe fra India og vil lede serien til tross for unntaket av den beste off-spinneren Ravichandran Ashwin.

Her scoret Thakur to verdifulle løp fra åttende, Rohit Sharma var majestetisk i å score sitt første utenlandske testhundre og India var taktfullt utmerket til å utnytte den omvendte svingen den siste dagen.

Etter forsegling Betydelig suksess i Australia I januar er India på nippet til å vinne sin andre ikoniske utenlandske serie i år.

Den strålende Bumra inspirerer India

Fra 131-2 ved lunsj hadde England en god økt fra relativ omsorg. I stedet tapte de seks wickets for 62 løp.

Hamid hadde allerede gitt opp å spille en forferdelig fei og ringte til Malen slik at han kunne løpe ut før han spilte i feil rekkefølge på Jadejas levering.

Så kom Bumras inspirerende mantra. Ved å snu den gamle ballen i høy fart, fikk han først forsvarsimpulsen til Olly Pope, og ga Pierstow en liten sjanse.

Pope’s wicket var Bumras 100. test i sin 24. kamp, ​​og markerte milepælen for den indiske hurtigkegleren. Hans 2-6, gjennomsnitt på seks overs, bowlet han raskt i denne serien.

Da Moin Ali dyttet Jadeja til det korte beinet, mistet England motet fra middelordenen og India spredte seg mot seier.

Ingen utvinning fra roten

Englands rolige fremgang fra den fjerde kvelden fortsatte til mandag morgen, med Rory Burns på 50 og hans utgangsposisjon med Hamid 100, bare for en ypperlig levering fra Thakur.

Malone spilte uten besluttsomhet, men kunne ikke argumentere for hans bortgang. Hameed ba om en tvilsom solo off-side da underfelter Mayang Agarwal returnerte ballen til wicket-keeper Rishabh før Malan skled på bakken.

Dette markerer ankomst av roten. Så ofte bærer kapteinen Englands tillit med sin hast i Hellas, men han blir tvunget til en tøff redningsaksjon da han ser en nedgang i mellomordenen fra slutten av den ikke -spissen.

Han spiste nesten 13 overs med Chris Vokes, passet den første ballen i Tagores nye magi, kuttet stubben på 36 og fullførte effektivt Englands slanke selvtillit.

Vokes kuttet Umesh til mid-wicket i te, og Overton ble smertelig kastet fra albuen da Umesh plukket opp den andre nye ballen og dyttet den siste mannen, James Anderson.

‘Sommerstaving’ – det de sa

Englands kaptein Joe Root i BBC Test Match Special: “Det var skuffende. Alle tre avgjørelsene var på bordet. Vi satte en etappe for å vinne kampen. Det var en fantastisk bowling som åpnet for India.”

“Vi må se hele kampen. Vi må forbedre grepet. Vi skal lære kuppelen. Det gode er at vi ikke trenger å leve lenge i den.”

Tidligere engelske kaptein Michael Vaughan: “Da England var under mye press i andre omgang, kom de kort og de klarte ikke å takle presset med flaggermusen lenge.

“Dagens bowlingprestasjon var like god som den fjerde inning -bowling -skjermen, som vi har sett lenge. Den var av høy kvalitet.

“Jaspreet Bhumras trolldom etter lunsj er trollformelen til en fullstendig sommermil.”

Tidligere engelske spinner Bill Tufnell: “India hevet spillet sitt når det var viktig, og England kunne ikke gjøre noe med det. De ble slått på ettermiddagsøkten.”