England og New Zealand: Dom Sibley forsvarte femti i den første testtrekningen

New Zealand 378 (Conway 200) & 169-6 des (Robinson 3-26) England 275 (Burns 132, Southee 6-43) & 170-3 (Sibley 60 *, rute 40) Kampen ble uavgjort; To testserier nivå 0-0 Poengkort ; Bord

England motsto testen av den siste dagens jakt mot New Zealand, og slo hektisk for å få uavgjort i den første testen på Lord’s.

New Zealands lunsj kunngjøring 169-6 så England jage 273 løp i 75 overs.

Imidlertid ble målet aldri forfulgt aggressivt, og i stedet valgte England en defensivt ledet forsvars-første tilnærming ledet av Dom Sibley med 60 ikke utenfor 207 baller.

England nådde 170-3 da uavgjort ble gitt med fem overs igjen.

Den andre og siste testen av serien starter torsdag i Edgbaston.

Å jage eller ikke å jage?

New Zealands kaptein Kane Williamsons kunngjøring på slutten av morgenen avanserte med fem løp, designet for å trekke England i en jakt.

En bekymringsløs innsats for en bemerkelsesverdig suksess ville ha vært et passende resultat for Englands første hjemmetest foran et publikum siden 2019 på en solrik ettermiddag på Lord’s.

Det er imidlertid forståelig at England valgte forsiktig med tanke på teamets uerfarenhet, fraværet av Ben Stokes og Jose Butler, kvaliteten på motstanderen og forringelsen av banen.

Det var en test som New Zealand toppet, og sjansene for å vinne ble hemmet sterkt da de tapte den tredje dagen av regn.

Noen vil hevde at de burde ha skapt en bedre knyttneve for jakten, men i stedet valgte de å være basert på nivået som serien skulle avsluttes på.

Spørsmål etter en vanskelig uke i Storbritannia

Det var en ubehagelig uke for England av en hovedårsak.

Historiske tweets av rasistisk og seksuell karakter Direkte motsetning til antidiskrimineringsmeldingen som ble vist på hjemmesiden første morgenen fra debutanten Olly Robinson.

På banen var Robinson imponert over 42 løp for tapet av syv wickets, men hans handlinger i 2012 og 2013 satte tvil om hans umiddelbare internasjonale fremtid.

Mange unge batsmen trenger en poengsum for Edgbaston. I den første omgangen fulgte Jack Crowley begge mennene sine i den andre omgangen, og sikte igjen på et løst løp på Tim Southee.

Don Lawrence og debutanten James Bracy klarte ikke å score i sin eneste omgang, mens Ollie Pope’s komoer ikke var nok til å garantere et langsiktig sted.

Han avsluttet med minst seks sammenhengende poeng i Sibyl-testene, om enn i en tøff stil.

England blir nødt til å avgjøre om de skal stille en spesiell spinner på Edgbaston etter et fire-manns crack-angrep og ekskludering av Jack Leach hos Lord’s.

Syfilis graver etter at New Zealand bryter ut

Over natten fra 62-2 viste New Zealand umiddelbart sin hensikt, med Ross Taylor som scoret seks løp til Robinson.

Regnet brakte en tidlig lunsj, som kom med den overraskende kunngjøringen, men det var aldri noe tegn på at England ville ta agnet.

Etter hans første innings århundre ble venstrehånds Rory Burns forstyrret av en tilfeldig sprett av stubben og presset Neil Wagner til andre. Da Crawley falt hadde New Zealand en sjanse med nesten 43 overs igjen.

På dette tidspunktet gravde Sibley. Han slår fremover og spiller ballen bare når det er absolutt nødvendig.

Root var imidlertid noe nysgjerrig, og det kom et stadium da publikum brøt ut i motstridende jubel da mannen viste tegn til aggresjon.

Wagner oppfordret Route 40 LPW til å trykke New Zealand og blande publikum med pave Sibyl.

Har England rett i å avvise jakten?

Tidligere England-kaptein Michael Vaughan på BBC Test Match Special: “Det gikk glipp av en mulighet – et anstendig publikum, ingen testkampmesterskap …

“Williamson ønsket en tur til det. England viste bare ikke det formålet. Hvorfor har vi ikke en liten tur, og hvis vi mister tre eller fire wickets, lukker vi butikken.

“Men å ikke komme til det punktet … det er skuffende for mange fans på banen.”

Tidligere England-spinner Vick Marks: “England må være et avansert, kommende lag. For et ungt lag var det mye å utforske. Alt de kunne forbedre var evnen til å male en balanse.”