England og Norge signerer den første fiskeavtalen etter Brexit

Storbritannia og Norge har inngått en bilateral fiskeavtale, den første avtalen mellom de to landene siden Brexit, som gir gjensidig tilgang til deres vann- og kvotehandel, sa den norske regjeringen tirsdag. Fiske har vært et av hovedkontroversene mellom Storbritannia og EU siden London forlot EU, men også mellom Norge og EU, som ikke er medlemmer av den europeiske leiren. “Jeg er glad for at avtalen med England er overDet sier Norges fiskeri- og sjøfartsminister Bjørn Skajaran i en uttalelse. “Det er første gang en slik avtale er signert«Innen 2021 har de to landene ikke kommet til enighet.

Spesielt slår avtalen fast at hvert land skal kunne fange 30.000 tonn demering fisk (som lever under de pelagiske artene) neste år og 17.000 tonn sild i andre lands eksklusive økonomiske soner. Den gir britiske fiskere muligheten til å høste inntil 6550 tonn rundt Svalbard-skjærgården i det arktiske farvannet i Barentshavet. Disse farvannene er i sentrum av konflikten mellom EU og Norge. Med tanke på Storbritannias uttreden av EU, ønsker Oslo å redusere kvoten for europeiske fiskere – til 17.885 tonn – Brussel leverte ensidig 24.645 tonn fisk.

Konflikten er et resultat av ulik tolkning fra begge sider av Parisavtalen som regulerer svalbardretten. Mens den anerkjenner Norges suverenitet over øygruppen, sier traktaten at alle underskrivere kan drive økonomisk virksomhet på lik linje. Når det gjelder EU, gjelder denne regelen også for 200 mil økonomisk sone, et konsept som ikke eksisterer i 2020, noe som gir Norge en kontrolltolkning som er begrenset til 12 mil fra regionale farvann. Storbritannia har på sin side vært inne i en fastlåst tilstand med EU, spesielt Frankrike, om lisenser til franske fiskere i britiske farvann. Frankrike har sagt at de vil be EU-kommisjonen saksøke Storbritannia for ikke å ha fått alle lisensene de trenger.