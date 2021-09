England og Norge signerer ny kraftavtale

Storbritannia og Norge undertegnet torsdag en bilateral avtale om tilkobling til elektrisitet for å regulere e-handel mellom de to landene, sa Storbritannias handels- og energidepartement (BEIS).

Avtalen kommer før starten på kommersielle tester av North Sea Link, den første kraftforbindelsen mellom de to landene, i oktober.

“Dagens avtale sikrer at fulle fordeler med North Sea Link blir realisert ved å sikre at handelsordningene for North Sea Link er markedsbaserte og transparente,” sa BEIS i en uttalelse.

BEIS sa at Nordsjøforbindelsen ville bidra til å redusere de samlede strømprisene, med henvisning til offchem -regulatoren anslår at besparelser for kundenes årlige energiregninger totalt vil bli 3,5 milliarder kroner (4,84 milliarder dollar) i løpet av de neste 25 årene.

1400 MW (MW) kabeloppstart hevder at kabelen i utgangspunktet vil eksportere strøm fra Norge til Storbritannia, selv om prisene i Storbritannia er på en bratt premie ettersom strømprisene i begge land er på topp i flere år. Les mer

Storbritannia har som mål å balansere uavbrutt vindkraft fra Norges enorme vannkraftressurser.

Torsdagens avtale følger Norges frihandelsavtale med Storbritannia, som ble undertegnet i juni, og forplikter seg til å samarbeide videre med hverandre, inkludert kabler som kobler transatlantisk kraftproduksjon til kystvindproduksjon i Nordsjøen. .

National Grid har begynt å planlegge en 1.800 MW kystvindmølleforbindelse med Norge.

Det norske olje- og energidepartementet sa i en egen uttalelse torsdag at avtalen ikke var forpliktet til å gjennomføre noen prosjekter og kan sies opp med 12 måneders varsel.

($ 1 = 7 0,7238)

Nora Tigers uttalelse; Redigering av Jason Neely