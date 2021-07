England og Pakistan: James Vince jaget ned 332 for 102 i ODI

Tredje ODI International, Edgboston, Birmingham Pakistan 331-9 (50 overs): Baber 158 (139), Rizwan 74 (58); Biler 5-61 England 332-7 (48 overs): Vince 102 (95); Gregory 77 (69); Raoub 4-65 England vant med tre wickets; Seierserie 3-0 Poengkort

James Vince scoret sitt første internasjonale århundre da England scoret 332 mot Pakistan, og endte rent i ODI-serien 3-0.

Til tross for Pakistans kaptein Babur Assams maksimale 158 løp, scoret Vince, som ofte ble kritisert for sin inkonsekvens, 102 av 95 baller.

Etter en actionfylt start på jakten, var England 165-5 på 24. plass da Vince gledet Edgbaston-publikummet før han droppet 129 med Lewis Gregory.

Mens den hurtige bowler i Pakistan trengte 38 av 48 baller i neste omgang, droppet Vince Harris Mid-On og Gregory for 77 av 69 baller.

Men uerfarne par Craig Overton og Brighton Cars førte England til seier med to overs til overs.

Det var den mest vellykkede jakten i Edgbaston etter at Pakistan scoret 331-9 på 50 overs – det var 179 mellom Babur og Mohammad Rizwan som scoret 74 av 58 baller.

Verdensmestere England har flest poeng når det gjelder kvalifisering til verdensmesterskapet i 2023.

Lagene møtes deretter i en tre-kamp Twenty20-serie som starter på fredag.

Vince-stjernen på Birmingham Run Fest

Vince ville ikke hatt muligheten til å spille denne omgangen, men til Covit-19-eksplosjonen som avviste hele Englands originale tropp.

De siste årene har noen spillere som ham tatt for lang tid – England-fans er ofte frustrerte over at han ikke har klart å overføre sitt unektelige talent fra innenlandsk cricket til den internasjonale arenaen.

Men i Edgbaston måtte Vince fylle rollen som seniorspiller. Kaptein Ben Stokes trengte 181 av 180 baller da han ble tatt bak spinneren Sadab Khan.

En rask start av Bill Salt (37 av 22 baller), Jack Crawley (34 av 34 baller) og Stokes (28 av 28 baller) ga Vince og Gregory en pusterom.

Paret slo klokt, men prøvde alltid å ta det støtende alternativet og fant grenser ved hjelp av dårlig pakistansk bowling og felting.

Vince’s innings var vanligvis fullpakket med majestetiske off-side slag. Da han løftet sitt århundre fra 91 baller, kastet han flaggermusen i luften i en feiring fylt med lettelse.

Gregory slo to seksere på leggsiden før Vince falt, men til slutt var en uklok kjøret ikke en bar.

Dette var den siste omgangen han ga for England.

Baber Master Class forgjeves

Baburs omganger vil være en av de beste på grunn av hans svikt i en dags cricket.

Han var også en and, og i 19 løp ble Saqib Mahmood kastet ut i de to første kampene, men her svarte han med en suveren plate.

Pakistans holdning var det motsatte av Englands – de startet en pasient før de kunne få fart på omgangen.

Mahmoud bygde seg opp, etter at Faqir Zaman tapte for seks, tok 15 baller for Babur, som nådde 72 av 50 baller.

Klassisk gikk imidlertid gjennom skarpe høyre gir, beveget seg fra 50 til 100 av 32 baller og scoret de neste 50 av 31 ballene.

Matt Parkinson ga Imam-ul-Haq en oppsiktsvekkende vending for 56, men Babur, de topprangerte mennene i ODI, spilte ham bedre.

Han slo benspinneren i to strake seksere og slo ned de engelske sømmerne ved midtgangen da de kastet en kort, 179 med Rizwan.

I finalen ble Baber kastet ut for sin høyeste internasjonale poengsum, og Brighton Cars ble fanget av en kort tredjedel etter å ha misbrukt en treg ball.

Durham hurtig bowler Cars sa 5-61 da Pakistan tapte syv wickets for 37 løp på de siste fem overs.

Dårlig Pakistan ble straffet igjen

Nederlaget fortsatte Pakistans dårlige løp da de ble slått igjen av Englands andre streng.

De skulle hatt nok løp, men ble straffet for dårlig ytelse på ballen og på banen.

Salt traff Afridi i fire firer da Salt ga tonen til åpningen over. Hasan Ali startet andre omgangen med tre bredder på rad.

Feltingen var veldig dårlig, med tre falt fangster, pluss kast og feilplassert felt.

Stokes ble slått ned to ganger, klokka sju og 18, og det var ikke en bar til slutt.

Viktigst, Imam droppet Gregory for 10 på det ekstra kortet, som han unødvendig gikk med en hånd i stedet for to.

‘En ganske spesiell uke’ – sa de

England kaptein Ben Stokes: “Vår innsats, ikke bare i dag, men gjennom hele serien, har vært fantastisk.

“De gikk ut og avslørte seg. Det var det jeg ba dem gjøre i begynnelsen av serien. Ingen tok grep bakover.”

Pakistansk kaptein Babur Assam: “Vi startet bra, men var treg på banen.

“Vi hadde muligheter, men kunne ikke bruke det på grunn av vårt felt. Vi vil lære av våre feil og aldri gjøre dem igjen.”

Kampens spiller, England-spiller James Vince: “Glad for å være med. Jeg forventet ikke å få denne muligheten denne gangen i forrige uke. Jeg er glad.”

Seriens spiller, England hurtig bowler Saqib Mahmood: “Det har vært en ganske spesiell uke. Jeg har fått ansvaret for å plukke opp den nye ballen, og jeg er så glad for å kunne gjenerobre det håpet.”

Testkampspesial: Tidligere England-slagmann Ian Bell: “Fylkescricket fortjener mye kreditt. Å trekke et team sammen på en uke viser dybden i tilbudet – det er strålende.”