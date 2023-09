England: Tory-parlamentsmedlem Chris Pincher trekker seg etter seksuell trakassering

Det britiske konservative parlamentsmedlemmet Chris Pincer Han kunngjorde sin avgang fra forsamlingen, rapporterte PA-nyhetsbyrået torsdag. Han ble suspendert for beruset berøring av to personer. Hans klage på vedtaket ble avvist.

«Jeg vil ikke at folk i min ridning skal møte mer usikkerhet. Derfor har jeg sendt inn oppsigelsesbrevet mitt og tatt de nødvendige skrittene for å forlate parlamentet«, forklarte den 53 år gamle mannen i en pressemelding. Den konservative ble anklaget for seksuell trakassering. Skandalen rundt hans person fikk Boris Johnson til å trekke seg som statsminister. Boris Johnson hoppet i fallskjerm for sin partikollega. Han deltok på en viktig seremoni i Underhuset til tross for at han visste at Chris Fincher hadde blitt irettesatt. Etter gjentatte ganger å ha benektet det, ble han tvunget til å innrømme det. Siden den gang har Chris Fincher sittet som et uavhengig parlamentsmedlem.

Den parlamentariske vakthunden avgjorde i juli at han hadde oppført seg grovt upassende, misbrukt sitt mandat og forårsaket alvorlig skade på parlamentets omdømme. Individet i sentrum av uroen prøvde å bestride suspensjonen hans og dermed unngå valg i hans valgkrets. Nå står statsminister Rishi Sunaks parti overfor en ny test. Han hadde allerede mistet to av de tre parlamentariske setene i mellomvalget i juli.