England vs Italia LIVE: Euro 2020 siste poengsum, mål og overtidsoppdateringer i kveld

England-fans feirer Luke Shaw-mål

Etter direktesendingen av troppen England-Italia til EM 2020-finalen i Wembley i kveld, skal Three Lions vinne tre store herrepokaler etter 55 års verdensmesterskap i 1966 på samme sted.

Gareth Southgates lag gikk videre fra gruppe D uten å nå et mål før de slo Tyskland i 16. runde og reiste ikke overraskende godt inn i finalen. Da slo Roma Ukraina 4-0. Den anspente utvidelsen på Wembley mot Danmark for å bestille plass i Showpiece i kveld, og landet er samlet bak et ønskelig ungt lag på kanten av historien.

Imidlertid er Italia ubeseiret på de siste 33 kampene og de mest målscorer i kamper under manager Roberto Mancini. Lorenzo Insane og Federico Cisa var spesielt truende i angrepet, mens Jorkinho og Marco Verratti kontrollerte de fleste kampene fra midtbanen, selv om Spania ga dem en tøff tid i de stramme semifinalene, som ble løst med straffer. På baksiden gir kaptein Giorgio Cielini sin erfaring mot trusselen fra den engelske kapteinen Harry Kane.

Følg alle de siste oppdateringene på Euro 2020-finalen på Wembley nedenfor.