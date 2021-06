Englands Luke Shaw Miranda kritiserer Jose Mourinhos: ‘Jeg prøver å gjøre fremgang, men han kan ikke’ | Fotballnyheter

Luke Shaw innrømmer at han er opprørt over Jose Mourinhos nylige kritikk av ham, og sier at hans tidligere Manchester United-manager “må forbedres”.

I løpet av Mourinhos Old Trafford-periode ble forholdet mellom paret ofte svekket, med Shaw isolert negativt ved mer enn en anledning.

25-åringen har ikke slått Mourinho, men trakk karrieren etter avskjedigelsen i desember 2018 og gjenvunnet sin plass i England-troppen, og startet de to siste Euro 2020-turneringene.

Tre år senere peker Mourinho fremdeles med fingeren mot venstre back, og beskriver hans dødballleveranse som “veldig dårlig” og “dramatisk dårlig” med 1-0 uavgjort mot Tsjekkia tirsdag.

Bilde:

Shaw startet Englands to forrige kamper i Euro 2020



Når han snakket om sin rolle som radiokyndig under Euro 2020, sa Mourinho at Shaw føler at han ble urettferdig rettet, men insisterer på at han ikke er bekymret, og fokuserer på manager Gareth Southgates tilbakemelding.

“For å være ærlig forstår jeg ikke det,” sa han. “Jeg vet ikke hvorfor han fortsatt går og vil påpeke meg. Jeg vet ikke om dødballene var så ille som han sier.

“Jeg kunne ha gjort en i andre omgang, i det ene hjørnet, det forlot ikke førstemann. Men det er en tredjedel. De andre to eller tre, tror jeg ikke,” dramatisk verre “som han sier.

“Se, han må gjøre jobben sin. Han har sin mening. Nå er jeg vant til å si negative ting om ham, så jeg går gjennom den. Trenerteamet her sier:” Det Gareth sier er egentlig.

“Stemmen hans er åpenbart for stor. Han vil snakke mye om meg som alle har sett nylig. Men stemmen hans er hans. Han kan si hva han vil.

Bilde:

Mourinho har jobbet som ekspert under Euro 2020 i sommer



“Jeg vil fokusere på meg selv. Jeg tar dødballer i USA, så det er ikke som noe jeg ikke er klar for.”

Shaw har avslørt at hans England-spillere har lagt merke til at han ser ut til å bli kritisert unødvendig av Mourinho, og at den tidligere Real Madrid og Chelsea-sjefens beste ledelsesdager nå kan ligge bak ham.

“Vi kan ikke skjule det vi ikke fikk,” sa han.

“Jeg synes han er en flott manager, men du vet, fortiden er fortiden. Det er på tide å gå videre. Jeg prøver å gå videre, men ærlig talt kan han ikke.

“Han fortsetter å snakke om meg, noe som er veldig rart for meg. Noen gutter spør til og med” Hva er problemet hans? ” Og ‘hvorfor fortsetter han å snakke?’

“Han trenger å gå videre. Forhåpentligvis kan han finne roen med det og til slutt gå videre og slutte å bekymre seg for meg. Tydeligvis er jeg mye i hodet hans. Han tenker mye på meg.”













0:32



Ski-Tysklands Uli Kohler sier at det hadde vært bedre for Tyskland hvis Jadan Sancho ikke hadde startet mot England på tirsdag og at Borussia Dortmund er i bedre form enn spiss Raheem Sterling og Marcus Rashford



Morino ble utnevnt til ny hovedtrener i Roma i mai etter 18 måneder i Tottenham, men har snakket som en ekspert på radioen gjennom hele Euro 2020-dekningen.

På spørsmål om han kunne le av ny kritikk nå, la Shaw til: “Ja, for jeg tror ikke noen av dere innså de to eller tre årene jeg var sammen med ham, hvor ille det var og hva det var da.

“Det han sier nå er ingenting i forhold til hvordan det var. Jeg er helt ærlig. Jeg har gått gjennom det nå. Jeg har vokst mye.

“I løpet av de tre årene jeg var sammen med ham, lærte jeg mye. Nå tror jeg det er lett å ignorere ham og til og med le av det. Men det er bedre å ignorere det og gå videre med livet mitt.”













1:11



Tidligere England-spiss Alan Smith sier Gareth Southgate ikke vil ha større sjanse for å få Tyskland bedre nå.



I stedet for å se tilbake, er Shaw bare interessert i forberedelsene til Englands siste – 16 sammenstøt med Tyskland tirsdag kveld.

“Det ville være utrolig,” sa han og spurte hva det betydde å slå deres gamle rivaler.

“Det vil være lurt ikke bare for oss soldater, men for nasjonen som helhet. Det som skjedde tidligere er selvfølgelig fortiden.

“Men som spillere ønsker vi som et helt lag å lage vår egen historie. Du vet hva den rette måten er å starte den med å slå Tyskland på tirsdag og sette en tone for resten av turneringen.”