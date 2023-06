Engy kunngjør en ny type kontrakt for sjåfører av elbiler: en bonus er planlagt

Denne nye formelen (Engie Drive) er rettet mot folk som regelmessig lader opp elbilen hjemme. tilhørende søknad. For hver smartladeøkt som er planlagt via appen, vil kundene motta en bonus på 1,5 eurocent per ladet kWh.

Ifølge energileverandøren er den den første som økonomisk oppfordrer sine kunder til å lade opp bilen i rushtiden. Andre leverandører tilbyr imidlertid spesialkontrakter for de som kjører elbiler.