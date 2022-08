Enhjørning i Niger, militærdokumenter og antidronelaser

Denne ukens innhold: Den nigerianske oppstarten Flutterwave prøver å børsnoteres på Wall Street, hemmelige franske militærdokumenter lekkes på et videospillforum, prisen på Peugeot e-208 endres (men autonomien øker) og til slutt får borgermesteren i Paris en spesielt nyttig anti-drone laser.

Flutterwaves strategi ble satt på prøve på Wall Street

Den nigerianske enhjørningen Flutterwave forbereder seg på børsnotering. Men timingen reiser spørsmål: til tross for effektiv rekruttering og headhunting, er det grunn til å lure på om oppstarten virkelig er klar til å fullføre oppgaven. Kontrovers omgir Flutterwave-medgründer Olugbenga Akbula. Sistnevnte skal ha oppført seg upassende overfor kvinnelige samarbeidspartnere… og ble anklaget for å ha stiftet oppstarten på et helt ulovlig økonomisk grunnlag.

Hvordan franske militærdokumenter havnet på War Thunder-forumet

Så vidt vi vet er intensjonen til forummedlemmene bak å publisere dokumentene – inkludert komplette manualer for angrepsstridsvogner og kamper – kun å hjelpe spillets utviklere med å forbedre designet til noen Battle Thunder-kjøretøyer. Problemet var at de aktuelle dokumentene inneholdt svært konfidensielle data, slik som tykkelsen på rustningen til franske stridsvogner.

Peugeot e-208 prisendringer (og det samme gjør tjenestene)

Peugeot kunngjør nyheter om e-208, som har blitt den mest solgte elbilen i Frankrike siden juli 2022. «Like»-finishen på inngangsnivå debuterer i e-208-serien – og bringer prisen på inngangsbilletten ned fra 34 550 euro (aktiv finish) til bare 32 000 euro. Ikke nok med det, slike som Peugeot E-208 drar nå også nytte av en WLTP-rekkevidde på 400 km.

Paris får et kraftig laservåpen mot droner

Frankrike forbereder seg nå for de olympiske leker i Paris 2024. I videre forberedelser er sikkerhetssystemet i sentrum for arrangørene og regjeringen. Dette er grunnen til at den franske hæren A En ny spesielt nyttig anti-drone-laser. I følge tester utført i Sør-Frankrike kan den oppdage og nøytralisere droner som veier mellom 25 og 100 kg innenfor en radius på 3 km.

Det var det for i dag. Ta en ny sitron neste uke for å holde kontakten med nyhetene du ikke kan gå glipp av!