Enkel oppskrift på gresskarpai av Diego Allari

Diego Alari har laget deg den perfekte desserten for å feire Halloween rett: en super deilig gresskarpai. Hemmeligheten hans? En original glasur, det utgjør hele forskjellen. Oppdag oppskriften hennes!

Hvilken bedre måte å feire Halloween enn med gresskar? Ja, denne amerikanske desserten er ikke bare forbeholdt Thanksgiving! Den passer for årstidenHalloween Og det er ikke rakettvitenskap, så vil du prøve det? Her er oppskriften på den Super deilig gresskar Diego Alari for en vellykket Halloween-kveld! Ikke bekymre deg, du trenger ikke grave gresskar her…

Ingredienser til kokken Diego Allaris gresskarpai

Til denne oppskriften lager kokken sin egen mørdeig, men du kan kjøpe den ferdig for å spare tid og tilsette de foreslåtte krydderne.

Til mørdeigen:

250 gram mel

120 g smør kuttet i terninger

Krydder 1 ss

1 klype fleur de sel

1 eggeplomme

2-3 tilfeller vann

For enhet:

400 g gresskar eller gresskarpuré (hermetisert eller frossen)

100 gram fersk fløte

100 gram brunt sukker

3 hele egg

1 ts av denne krydderblandingen: Bland 1 ts kanel med 1 ts kardemommepulver, 1 ts ingefærpulver og ½ ts gurkemeiepulver.

For glasuren:

200 gram flytende krem

Mascarpone 50 g

30 gram sukker

1 ts svart sesampasta

1 skvett flytende karamell

Sesamfrø 1 ts

Fremgangsmåte for å lage gresskarpai av kokken Diego Alari

Hvis du velger hjemmelaget mørdeig, vet at du kan fryse ned overskuddet til dine neste paier veldig enkelt!

Forvarm ovnen til 170°C. Tilbered mørdeigen: Bland mel, krydder og fleur de sel. Tilsett myknet smør i terninger, eggeplomme og vann. Elt for hånd for å få en ball, brett den ut og klipp ut sirkelen for utskriften. Prikk med en gaffel. For blandingen, bland gresskarpuréen med kremen, Tilsett eggene ett om gangenEn skje sukker- og krydderblanding. Hell blandingen i røren og stek ved 170°C i 30 minutter. I mellomtiden forbereder du glasuren: Bruke en elektrisk kost, slå mascarpone og flytende krem ​​med sukker og svart sesampasta. Oppbevar i sprøytepose i kjøleskapet.

La terten avkjøles, og pynt deretter med glasuren ved å lage små ender med sprøytepose. Avslutt med en klatt saltet smørkaramell Og noen sesamfrø. Det er det!