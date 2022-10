Enola «very mild, very good student»: en tidligere Star Academy har en veldig klar mening!

Fra hjemlandet Normandie elsket han et veldig spennende liv. Lei av smør, cider og kyr, endret å bosette seg i Paris livet hennes… å føle seg nær og knyttet til alle favorittstjernene hennes som ingen kjente i hennes Normandie. Bortsett fra Amantine Petit, Miss Normandy og Miss France!

Lørdag 29. oktober 2022 sendte TF1 den tredje bonusen til «Star Academy» med eliminering av to studenter. Han passerte slottet Dammarie-les-Lys for flere år siden da en tidligere kandidat ga uttrykk for sin mening om den unge Enola, selv om det innebar å skaffe seg fiender…

Ved starten av turneringen var det 13, i dag er det bare 10. Etter at Amisse fikk sparken i forrige uke, var det ytterligere to kandidater i går. Nakshatra-akademiet To gutter ble utvist lørdag 29. oktober 2022. Fire av dem, Julian, Stan, Ahseen og Senzo, var i fare, men de to siste måtte si farvel. Publikum har bestemt seg for å redde Julian, og Stan er den som får flest stemmer fra kameratene. Under denne nye bonusen ble ukens rangering sluppet, og hvis Anisha dominerte forrige uke, var det denne gangen den unge og iherdige Enola som kom til topps. Opprinnelig fra Landras, Gironde, leverte Enola flere tjenester i går kveld. Han synger spesielt en medley eller til og med med Jims Fingertuppene Med den engelske sangeren Tom Robert Gregory. Enola har mestret fordelene og viser at hun er selvsikker.

Til tross for denne vakre vokalbeherskelsen og denne naturlige enkelheten, var ikke alle under Enolas trolldom. Alumni Nakshatra-akademiet Ingen glemmer, det er ingen Enola-fan som har gitt helt opp musikken og ikke nøler med å la det bli kjent på Twitter. Dette er Francesca Antoniotti som deltok i sesong 4 i 2004. Han ble nummer åtte. READ Prins Harry fikk vite at prins Philip var død da politiet sendte ham til hans hjem i California «Jeg kommer til å få fiender, men jeg er ikke en fan av Enola, den er for myk, for god student. Hun irriterer meg virkelig når hun ikke har noe å si kunstnerisk det er så pent«, twitret tidligere AC-stjerne i går kveld etter den tredje prime. Etter denne tweeten mottok Francesca Antoniotti flere meldinger som ba henne om å være mer forsiktig med Enola og gi henne mer «Ah, ja, jeg lar henne være alt hun vil. . «, svarte Francesca deretter.

Jeg kommer til å få fiender, men jeg er ikke en fan av Enola, den er for myk, for god student. Det irriterer meg veldig, men kunstnerisk er det ingenting å si at det er skikkelig pent. #Enola — Francesca Antoniotti (@Francesca_Cheka) 29. oktober 2022

Nostalgi i hans erfaring Nakshatra-akademiet Utover kvelden har sportsjournalisten som ble anker og spaltist en forelskelse blant elevene, og han tar veien til Leah. «Jeg elsker Leah«, twitret han og la til at et valg ikke ville være enstemmig.