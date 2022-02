Enorme lekket Oppo Finn X5 Video/Foto viser Bump

Denne siden ble oversatt ved hjelp av kunstig intelligens og maskinlæring.

(Pocket-lint) – Oppo Find X5-serien med smarttelefoner vil bli fullstendig avduket 24. mars i en begivenhet som strømmes online. Men hvis du vil se det fra nesten alle vinkler på forhånd, har en enorm lekkasje av bilder og videoer dukket opp på nettet.

For å være rettferdig har Oppo selv gitt ut offisielle bilder av sin kommende Find X5, Find X5 Pro og Find X5 Lite; han er ikke spesielt diskret med det.

Men de mange tilleggsbildene og den offisielle videoen som er lagt ut av online-tipseren Evan Blass avslører mye mer enn vi har sett før.

Dessverre lar Blass deg ikke lenger legge inn tweetene hans, men du kan se videoen her . Når det gjelder bildene, bla gjennom dem nedenfor.





Bekreftede detaljer så langt er et enkelt kamera på baksiden av X5- og X5 Pro-modellene, hver drevet av Hasselblad-teknologier. De vil også kjøre på Qualcomm-prosessoren Snapdragon 8 Gen 1 og vil inneholde Oppos proprietære MariSilicon X bildeprosessor for fotografering.

Tidligere rykter indikerte at Find X5 Pro ville ha en 6,7-tommers AMOLED-skjerm, med en oppdateringsfrekvens på 120 Hz og en oppløsning på 3216 x 1440 piksler. Standard Find X5 vil ha en 6,55-tommers skjerm, også 120Hz, men med en oppløsning på 2400 x 1440. Og Find X5 Lite vil ha en 6,43-tommers skjerm, også med en oppløsning på 2400 x 1440, men redusere oppdateringsfrekvensen til 90 Hz.

Sjansen er stor for at vi lærer mer om hver telefon før den fulle lanseringen i mars. Sjekk ut vår oppsummering av rykter om dem i mellomtiden her.

