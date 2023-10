Enrico Macias glir live, krever «fysisk ødeleggelse» av Inzomis (VIDEO)

Siden 7. oktober-angrepene på israelsk jord har de fleste politiske partier i Frankrike og Belgia fordømt Hamas. Men dette er ikke tilfellet med Jean-Luc Mélenchons La France insoumise (LFI), som har blitt sterkt kritisert for sine tvetydige holdninger til den israelsk-palestinske konflikten og for ikke åpent å fordømme Hamas.

Hamas-angrep i Israel: Debatt bryter ut på skolene våre

I samlingen «L’Heure des Pros 2», på CNews, angrep den berømte sangeren Enrico Macias denne posisjonen til La France insoumise sterkt, og ba om den «fysiske ødeleggelsen» av Insoumis. «Når jeg hører den radikale venstresiden gi opp i møte med denne redselen, tvinger de meg til å si det jeg ikke vil si, men vi må ødelegge dem ikke bare politisk, men fysisk.»

Mens programleder Pascal Pratt prøver å få ham tilbake til fornuften, tenker Enrico Macias seg om: «Det er klart, når du ser de halshuggede barna og alle de andre grusomhetene, ser du at det var det La France provoserte? Ved å oppføre seg slik er de medskyldige i Hamas,» forklarte sangeren, og la til at han «ikke har noen frykt» for gjengjeldelse etter disse kommentarene.

Sterke reaksjoner fra La France Insumais

Ord som i alle fall ble sterkt fordømt av nøkkelpersoner i LFI. «Dette er en invitasjon til drap,» sa parlamentsmedlem Thomas Ports. «Jeg skal kontakte Arkham og statsadvokaten i kveld. Vi kommer ikke til å la noe gå forbi oss, vi skal ikke se ned.»

Adrien Quatennens og Jean-Luc Mélenchon pekte på sin side på «anti-LFI-kampanjen» for å prøve å forstå ordene til Enrico Macias. «Ved å gjenta løgner i LFI fra morgen til kveld, stoler menneskene vi elsker på dem og ber om drap. Jeg kjenner ikke igjen Enrico Macias i denne oppfatningen,» tvitret Frankrikes president Inzomis.

Atmosfæren inne i Nubes: «Jeg vet ikke hvem som kan kutte av Melancholys Twitter, men dette begynner å bli et alvorlig politisk problem for Frankrike»