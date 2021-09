Entersekt støtter BankID digitale ID -er i Norge

Entersekt Gir nå støtte BankID Digital ID Bank i Norge begynte som et samarbeid mellom flere norske banker i 2000, og har siden fremstått som landets foretrukne digitale identitet med 4,3 millioner brukere. ID -er er godkjent av alle større banker i Norge og kan allerede brukes til å godkjenne og godkjenne transaksjoner.

Partnerskapet med Entersekt vil være til stor nytte for BankID, spesielt på mobile og elektroniske systemer. Spesielt kan BankIT -kunder nå bruke ID -ene sine for pålogging og autentisering i nettlesere og mobilbankapplikasjoner, samt identifikasjon når de oppretter en elektronisk signatur. Entersect håper at dette systemet vil bevege mange flere norske banker videre med sin digitale transformasjon, ettersom de nå kan bruke Endeasects finansielle autentiseringsplattform for å muliggjøre sikker biometrisk autentisering på en rekke kanaler, BankIT er roten til den tilliten. At.

“Vårt nettsted for sikkerhet og akkreditering gir norske banker muligheten til å jobbe med en enkelt partner for alle autentiseringskrav, inkludert biometri, appsikkerhet og passordfrie påloggingsfunksjoner, inkludert norsk e-ID,” sa Frances Lapuschne, VP for Enterschet Channel Samarbeid. “Integrering av tilbudet vårt om å legge til BankIT åpner døren for at banker raskt kan spore sine digitale aktiveringsturer, noe som vil hjelpe dem å nå kunder, lansere nye tjenester og øke inntektsstrømmene samtidig som de oppfyller forpliktelsene på en trygg måte – alt på samme plattform.”

EnterSecites nettsted holder kunden din informert og overholder forskrifter for bedrageri. Selskapet håper at BankIT -partnerskapet vil bidra til å heve sin profil i Europa generelt, ettersom EU søker å fremme driften av digitale ID -er på tvers av internasjonale grenser i regionen.

“Etter støtten til digitale identiteter er vårt samarbeid i tråd med målet om å målrette mot land i hele EU,” sa Eva Sandberg, BankIDs salgssjef. “Å jobbe med en leder innen enhetsidentifikasjon og kundegjenkjenning setter oss godt til rette for fremtiden.”

Entersect har tidligere levert autentiseringstjenester til mange Tyske banker og østerrikske kortutstedere Gjennom et eksisterende partnerskap med Netcetera. Selskapet integrerer også atferdsmessig biometri -teknologi fra Biogat NuData På autorisasjonsstedet.

–

2. september 2021 – Eric Weiss