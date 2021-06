Entertainment News Roundup: Norwegian Wealth Fund støtter Vivendis plan om å revolvere Universal Music; Britney Spears sier at hun ikke vet om hun vil opptre igjen

Følgende er en oppsummering av dagens underholdningsnyhetssammendrag.

Det norske velstandsfondet støtter Vivendis plan om å deaktivere Universal Music

Verdens største, Norges fond på 1,35 billioner suverent formue på torsdag sa at det støtter Vivendis plan om å slå av Universal Music, inkludert den typen aksjer den distribuerer til Vivendi-aksjonærer. Separat vil disse midlene stemme mot kompensasjonen til styreleder, administrerende direktør, toppledelse og teammedlemmer i Vivendi, som er gjennomsiktig i tråd med prinsippet om lederlønn og i tråd med interessene til langsiktige aksjonærer.

Britney Spears sier at hun ikke vet om hun vil opptre igjen

Britney Spears sier at hun ikke aner om hun skal opptre igjen. Spears, som ikke har opptrådt offentlig siden slutten av 2018 og er under rettsbestemt bevaring, la ut uttalelsen i et videoinnlegg på sin Instagram-side, hvor han svarte på tre spørsmål fra fansen.

Warner Music fransk DJ Kjøper David Guttas musikkliste

Berømt fransk DJ de siste to tiårene. Warner Music Group kunngjorde torsdag at de vil kjøpe David Guttas platemusikkliste og signere en ny kontrakt med ham for fremtidige innspillinger. Flyttingen vil legge Guttas arbeid til verdens tredje største innspillingslabel, som er hjemmet til artister, inkludert Cardi B, Ed Sheeran og Bruno Mars.

Diana Rose sier “takk” i ny musikk etter 15 år

Den amerikanske sangeren Diana Rose uttrykker takknemlighet over den nye singelen “Thanks” som ble gitt ut torsdag, tittelsangen til hennes første studioalbum på 15 år. Rose, den tidligere forsangeren til Supremes, det største hitbandet til Motown Records, spilte inn sanger i hjemmestudioet sitt under Covit-19-epidemien. Albumet har blitt beskrevet som “et kraftig, inkluderende musikalsk budskap om kjærlighet og enhet”.

Amerikanske fotballstjerner forteller historien om kampen for likelønn i den nye filmen ‘LFG’

Fotballstjernene Megan Robino og Jessica McDonald hvilte klossene sine og gikk på den røde løperen i den første scenen av dokumentaren “LFG” på Tribeca Film Festival, som forteller historien om det amerikanske kvinnelandslagets kamp for lik lønn. Spillerne anla en søksmål mot styrende organ for amerikansk fotball på grunn av påstander om kjønnsdiskriminering i erstatning og alle andre aspekter av sportslige forhold.

Til tross for skilsmissen hevder Kim Kardashian å være Kanye Wests største fan

Kim Kardashian er som familien til eksmannen Kanye West, som sa at hun alltid vil være hennes største fan på et TV-program som ble sendt på torsdag, til tross for deres skilsmisse. Den 40 år gamle Kardashian snakket i gjenforeningsprogrammet “Keeping Up With the Kardashians”, som sendte sin siste episode i forrige uke etter 14 år.

Kevin Spacey, anklaget for forsøk på å forfølge anonym rettssak, blir avskjediget fra saken

En føderal dommer avviste torsdag alle påstander fra en av de to mennene som saksøkte skuespilleren Kevin Spacey for seksuelle overgrep på 1980-tallet. På Manhattan ble den amerikanske distriktsdommer Louis Kapil sparket og sa at avsløring av hans identitet av advokater for en person kjent som “CD” i rettsdokumenter ville forårsake “plutselig unødvendig oppmerksomhet” og “være for mye for ham å bære.”

