EPCOT har et hemmelig kammer (og det er luftkondisjonert!)

Hvis du planlegger en tur til Walt Disney World, må du sørge for at du er klar fordi Florida -varmen er noe som ikke kan slippe unna … eller kan du?

Selv om solen og fuktigheten vanligvis kommer ut med full effekt, spesielt i sommermånedene, er det noen måter du kan kjøle deg ned og komme deg ut av varmen – og nei, jeg kommer ikke til å bli våt på Splash Mountain.

Det jeg forteller deg er at det faktisk er et skjult rom inne i EPCOT … det er luftkondisjonert!

Brian (briantreks) la ut en video på Dictac, og avslørte at det er et skjult rom inne i den norske paviljongen inne i verdensutstillingsvinduet. Dette rommet viser ikke bare den norske mytologien, men det er også en fin måte å unnslippe den brennende Florida -varmen når den blir nedkjølt!

Brian skriver:

Flott sted å få AC eller gjemme seg for regnet! #Disneytiktok #disneyside #epcot #wdw #floridacheck #disneycheck #disneysecret #disneysecrets

Så neste gang du går rundt på verdensutstillingen, enten det er EPCOT International Flower and Garden Festival eller EPCOT International Food & Wine Festival, må du slutte å se på alt landets paviljonger har å tilby Norway Pavilion og se etter dette skjulte rommet, spesielt hvis du vil å kjøle seg ned If.

Andre flotte steder å kjøle seg ned rundt EPCOT er Spaceship Earth, Living with the Land og Sourin ‘Around the World og American Pavilion, The American Adventure og Regal Eagle Smokehouse: Craft Drafts & Barbecue.

Visste du om dette hemmelige rommet inne i den norske paviljongen på EPCOT? Gi oss beskjed i kommentarene nedenfor.

