EPCOT leter etter Disney -artister til den internasjonale festivalen!

Ferien er nær! I november feirer Walt Disney World Resort ferien fra november, og julen er spennende for gjester i alle aldre. EPCOT International Holiday Festival er en av ferietradisjonene vi ikke kan vente med å oppleve igjen!

Hvis du alltid har ønsket å bli en Disney Park -artist, er denne artikkelen noe for deg! Les videre for å finne ut mer om Dipney Live Entertainment sine auditions i EPCOT -festivalferien.

Audition som ferieforteller ved det kommende EPCOT -arrangementet

EPCOT International Holiday Festival i 2021 finner sted fra 26. november til 30. desember og tilbyr en måneds lang høytidsfeiring i hele EPCOT fornøyelsesparken i Florida. Nå har vi flere spennende nyheter – Disney arrangerer utvalg til festivalen!

EPCOT International Festival er en festival som viser frem høytidstradisjonene feiret av kulturer rundt om i verden. Hver av verdenspaviljongene tilbyr noe unikt for festivalen. Hele sesongen levendegjør de såkalte feriefortellerne virkelig festivalen til liv.

For øyeblikket godtar Disney innsendinger på nettet for skuespillere med alle evner og kjønnsidentiteter for EPCOT International Festival på Walt Disney World Resort. Spesielt Disney Live Entertainment leter etter artister til den italienske paviljongen og den norske paviljongen i verdensutstillingen.

Nedenfor er en beskrivelse av rollebesetningen som Disney leter etter på dette arrangementet Offisiell webside for malanrop:

Online innsendinger: Lokale aktører til Sentral -Florida for internasjonale helligdager Disney Live Entertainment godtar aktivt online innsendinger fra skuespillere med alle evner og kjønnsidentiteter i løpet av de internasjonale høytidene som ble utført inne i Epcotta på Walt Disney World Resort i Orlando. Artister fra det lokale sentrale Florida -området er identifisert og har en sesongkontrakt fra november til desember 2021. Artister som jobber på Walt Disney World Resort er underlagt vilkårene og forhandlingene med Equality Association of Actors. Leter etter:

Actors for Holiday Storytellers – Gjennom ferien kommer World Showcase -sesongen til live med legender og historier. Italia – La Fefana: Den kvinnelige identitetens rolle. Skuespillere må være åpne og sårbare. Norge – Født julenisse: Rollen som mannlig identifikasjon med taleferdigheter. Hvem vil finne moro med utmerket historiefortelling, humor og fysisk humor. Opptaker eller treblåsverktøy er et pluss.

Du finner mer informasjon om denne aksjen – inkludert hvordan du sender din online revisjon – til offiseren Disney Auditions -nettstedet er her. Disney Auditions -nettstedet viser alle rollene Disney for tiden har.

Mer om EPCOT internasjonale festivaler

Vil du vite mer informasjon? Bestill ferieturen til Walt Disney World Resort og les her Offisiell forklaring Nedenfor er denne elskede EPCOT -høytidsfeiringen:

Epcot internasjonale helligdager

Bidraget av AdventHealth

Verdensutstillingsvinduet ligger på spesialutstillingen Epot Bli med oss ​​for å feire høytiden rundt om i verden under denne spennende sesongfestivalen i Epcot fra 26. november til 30. desember 2021. Se etter festivaloppdateringer. En internasjonal Euletide Extravaganza!

Oppdag en festival med tradisjonene for glade ferier i våre 11 verdensutstillingsland. Epcot International Festival of Holidays arrangert av AdventHealth omgir deg med den spektakulære utsikten, lydene og smakene fra sesongen feiret av nære og fjerne kulturer.

