EPCOTs mest populære tur åpnet ikke igjen i går – inne i Magic

Når gjestene besøker Walt Disney World Resorts fire temaparker – Epcot, Magic Kingdom, Disneys Animal Kingdom og Disneys Hollywood Studios – forventer de en magisk opplevelse.

Selv om rollebesetningsmedlemmer i Disney World gjør alt de kan for å aktivere turene og attraksjonene til enhver tid, oppstår det av og til midlertidige avbrudd av mekaniske årsaker eller generelt vedlikehold. I går, på Epcot, Frossen Ever After – dette er parkens mest populære tur – den åpnet ikke igjen etter den midlertidige stengingen av EST klokken 16.39.

Twitter-konto bekrefter nedleggelse av WDW-tall:

Frossen ble alltid midlertidig avbrutt. I gjennomsnitt er et avbrudd 56 minutter.

Nedleggelsen tok lengre tid enn gjennomsnittet, med WDW-tall som fulgte nyheten klokken 22:01 EST, etter at parken stengte klokken 22.00.

Frozen Ever stengt etter 321 minutters avbrudd.

EPCOT åpner ikke EST før klokka 11 i dag, så det er ukjent Frossen Ever After vil være tilgjengelig på utgivelsen i morges. Magic vil gi flere oppdateringer her inne.

Hvis du skal være på Walt Disney World Resort i dag, sjekk ut My Disney Experience-appen på smarttelefonen for å få de siste detaljene om turstenging og standby-tider.

Lengre Frossen Så alltid

Denne turen med Arendelle-tema som forvandlet Mailstrom på den norske paviljongen til verdensutstillingen, har rocket gjestene siden den åpnet i 2016. Offisiell forklaring Leser:

Finn et sete på båten din og la det sammenleggbare vannet føre deg gjennom den frosne seljeskogen. Snart vil du gni skuldrene dine med noen “steiner” – Gaga Christophes familie fra Troll Valley. I den iskalde blå verdenen i de nordlige fjellene venter det fortryllende snøpalasset til dronning Elsa. Ta en titt på overraskelsen … Hold også øye med Anna, Olaf og noen flere frosne venner. Denne fortryllende feiringen “Sommersnødag” – fylt med mange av dine favorittfrosne rytmer – smelter sikkert selv de kaldeste hjerter!

Planlegger du å besøke EPCOT i dag?

