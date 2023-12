Epic Games-dommen bidrar til Googles globale antitrustproblemer – 12. desember 2023 kl. 19:56

Epic Games, produsenten av Fortnite, har vunnet en stor antitrustsak mot Alphabets Google i San Francisco, og har overbevist en føderal jury om at noen av teknologigigantens regler for Play-appbutikken deres bryter med amerikansk antitrustlov.

Her er en titt på hva som skjer videre i saken og andre antitrustproblemer som Google står overfor.

Hva er dommen?

Etter bare tre timers overveielser erklærte voldgiftsdommeren Googles strenge restriksjoner på distribusjon av apper og betalinger i appen til Android-brukere utgjorde et ulovlig monopol på Play Store. Epic søkte ikke erstatning i retten.

En dommer har tidligere avgjort at Google feilaktig slettet interne nettpratlogger relatert til Epics påstander. Juryen ble fortalt at disse bevisene ville ha gått mot Google.

Hva blir det neste?

I januar vil distriktsdommer James Donato høre motstridende argumenter på Epics forespørsel om å omskrive hvordan Google driver Play Store. Google kan motarbeide at Epics foreslåtte endringer er for radikale.

Google sa at de vil anke juryens avgjørelse. På rettsmidler som ble søkt av Kavya, sa Mr. Han kan anke Donatos endelige avgjørelse, noe som kan føre til ytterligere søksmål over årene.

Hva med Epic vs. Apple Case?

Googles anke er opp til den San Francisco-baserte 9. U.S. Circuit Court of Appeals. Epics antitrustsøksmål mot Apple over App Store-regler i 2020, som vil bli hørt av Circuit Court of Appeals.

I april avgjorde en ankedomstol stort sett i favør av Apple, og opprettholdt en kjennelse fra 2021 av distriktsdommer Yvonne Gonzalez Rogers om at Apples bruksvilkår ikke var i strid med antitrustloven.

Juridiske forskere bemerket at fakta i de to sakene var forskjellige, og en av de viktigste forskjellene var at saken mot Apple ble avgjort direkte av en dommer uten jury.

Epics forsøk på å fornye Apples sak er for tiden til behandling for USAs høyesterett. Apple anket også deler av rettskjennelsen som tvang den til å endre App Store.

HVILKE ANTI-TRUST-PROBLEMER KJEMPER GOOGLE MOT?

Google står overfor en rekke sivile antitrustsøksmål fra amerikanske annonsører og utgivere, samt klager som utfordrer den amerikanske regjeringens søketeknologi og annonseringspraksis.

I EU prøver Google å oppheve en antitrustbot på 2,6 milliarder dollar pålagt av Høyesterett for markedsmisbruk knyttet til shoppingtjenesten.

Avgjørelsen i Epic Games-saken vil ikke påvirke disse andre sakene direkte, men den kan få andre potensielle saksøkere, som selskaper og apputviklere, til å gå sammen under et gruppesøksmål, sa antitrustadvokater.

Neste år vil Google møte en juryrettssak i Virginia i et søksmål anlagt av det amerikanske justisdepartementet og en gruppe stater over deres dominans av den digitale reklamebransjen. Google har benektet enhver forseelse.