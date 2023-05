Epic Games Store: Finn et spill du kan løse inn gratis før 18. mai

Disse utvidelsene vil være tilgjengelige fra torsdag 11. mai 2023 kl. 17.00 til 18. mai 2023. Det betyr at vi fortsatt har noen timer igjen til å få spillene som ble levert forrige uke. Å vite:

Mot alle odds

«Velkommen til Slaughter League, en ny internasjonal sportsbegivenhet. Konkurrer mot ti andre idrettsutøvere i et dødelig løp til målstreken. Det er bare én regel: «Kom først eller ikke!» Så løp så fort du kan (pass opp for flammekastere), hopp så langt du kan (helst over buzzsaws) og vinn denne kampen (eller kast en annen godt plassert kjøttkvern).»

(Kun tilgjengelig på PC)

Horizon Chase Turbo

«Horizon Chase Turbo er et racingspill inspirert av populære spill fra 80- og 90-tallet som Out Run, Top Gear (SNES) og Rush. Klassisk arkadespill lover fartsfylt racingmoro.«

(Kun tilgjengelig på PC)

Kao kenguru

«Kao Kangaroo er et morsomt 3D-plattformspill fullt av utforskning, eventyr og mystikk! Bli med Kao, en skremmende pelsball, på et oppdrag for å låse opp hemmelighetene rundt farens forsvinning. Han vil reise gjennom land med utallige farer, gåter og fiender. For hver omvei oppdager han en ny ledetråd som bringer ham litt nærmere den hemmelige verdenen som bobler til overflaten.«

(Kun tilgjengelig på PC)