Epic introduserer – 100 % inntekt for EGS eksklusive spillutviklere i 6 måneder

Er epoken med Steams overlegenhet på PC over? De andre plattformene har kjempet om sin del av kaken en stund. Og Epic Games har nettopp annonsert en nyhet med sikte på å vinne mer terreng.

Fra 16. oktober Epic Games Store for å lansere programmet Epic Showcases. Avtalen er ganske grei for utviklere. Hvis et spill er eksklusivt for EGS de første 6 månedene etter utgivelsen, godtar Epic å overlate 100 % av inntektene til utviklerne. Etter denne perioden vil plattformen gjenoppta sin 12% provisjon, slik det skjer med resten av salget.

«Produkter som deltar i Epic Showcase-programmet vil bli introdusert for butikkbrukere med eksklusive nye merker, kunngjøringer på hjemmesiden og dedikerte samlinger. I tillegg vil produkter vises i relevante butikkkampanjer, inkludert kampanjer, arrangementer og redaksjoner, der det er aktuelt. Når et produkt blir med i programmet, får det utvidet eksponering gjennom hele Epic Showcase-medlemsperioden.«, lover selskapet.

På papiret er tilbudet ganske attraktivt. Epic har ingen penger på forhånd for å få en eksklusiv, og på den annen side beholder utvikleren 100% av fortjenesten etter lansering. Dette kan få noen studioer til å tilby spillet sitt først på EGS, spesielt hvis de er sikre på å selge bunter.