EpikWhale og Malibuca vinner $2 millioner fra Saudi LAN Fortnite på den galeste måten

Fire dager. To turneringer. 2 000 000 dollar i premier. Hvilken begivenhet!

Gamers8 Fortnite LAN i Saudi-Arabia ble avsluttet denne helgen med EpikWhale og Malibuca som dukket opp som Battle Royale Duos-mestere. De fikk $125 000 hver, og har allerede sikret seg ytterligere $50 000 mynt under Zero Build-arrangementet.

Det hele kom ned til de siste øyeblikkene av det som utvilsomt var en av de sprøeste avslutningene vi noen gang har sett. Chapix & zAndy og Kami & Setty kom også i nærheten, men det var den internasjonale duoen, som spilte sammen for første gang, som hang på når det gjaldt.

Reklame

Malibuca mottok til og med en utrolig $100 000 bonus for å bli kronet som MVP!

Topp 5 Battle Royale

1St. – EpikWhale og Malibuca ($250 000)

ton/a – Chapix og ZAndy ($150 000)

3dr –Kami og Setty ($100 000)

4meg – Andilex og Skram ($75 000)

5meg – Kylling og sjøsyke ($50 000)

Pinq & Anas løftet Zero Build-trofeet på fredag, og delte også $250 000-premien for 1St.. de var i 5meg plass før den siste kampen og oppnådde hele 12-kill 3dr for å hoppe til toppen av ledertavlen.

Topp 5 null bygninger

1St. – Pinq & Anas ($250 000)

ton/a – Hellfire og Trippern ($150 000)

3dr – EpikWhale og Malibuca ($100 000)

4meg – Kovaaks og Refsgaard ($75 000)

5meg – Liwshe & Stenno ($50 000)

Å være den største internasjonale konkurransen siden verdensmesterskapregion mot region debatt ville uunngåelig oppstå.

Ikke overraskende, gitt antall mennesker i hver region, hadde Europa den beste ytelsen på Battle Royale-ledertavlen.

Det var imidlertid ikke I tillegg til Nøyaktig representasjon av det nåværende Fortnite-landskapet. Noen av NAEs beste proffer, inkludert Bugha og Cented, deltok ikke, mens mange europeiske spillere ikke spilte med sine vanlige lagkamerater.

Alt i alt arrangerte Gamers8 en fantastisk Fortnite-turnering. Jada, beliggenheten, premiepotten og den lange listen over stjernespillere betydde mye hype, men alt annet fra tilbakemeldingene til oppstillingen var også bra!

Nå er alle øyne rettet mot FNCS Invitational i november for å se hvordan et offisielt Epic Games LAN vil se ut i 2022.