Equinor: +13 % leting og utnyttelse i Norge – 21.11.2023 14:36

(CercleFinance.com) – Equinor-opererte offshorefelt og forsyninger for leting, utnyttelse og konvertering av anlegg i Norge vil overstige 93 milliarder kroner i 2022 (nesten 8 milliarder euro), viser en ny rapport. 13 % sammenlignet med året før.

«Våre aktiviteter skaper betydelige ringvirkninger både nasjonalt og lokalt. Equinors lete-, drift- og vedlikeholdsaktiviteter skapte sysselsetting for 63 000 mennesker i fjor over hele landet. Mer enn 1700 norske selskaper har fakturert til sammen 87 milliarder kroner i disse segmentene, sier Kjetil Hove, selskapets konserndirektør for leting og produksjon i Norge (EPN).

Equinor kjøpte varer og tjenester fra en norsk leverandør for å utnytte NCS-felt i 2022 for 70,6 milliarder kroner. Letevirksomheten genererte norske produkter for 6,1 milliarder kroner.

Oljefeltdistribusjonsnæringen er Norges nest største næring målt i omsetning etter olje- og gassoperatører, og har derfor stor betydning for norsk økonomi.