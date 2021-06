Equinor og Exxon satset 8 milliarder dollar i et brasiliansk felt med reduserte utslipp

Equinor-flagget i Stavanger, Norge 5. desember 2019. REUTERS / Ints Kalnins

Norske selskaper Equinor ASA (EQNR.OL), Exxon Mobil Corp (XOM.N) og Petrogal Brasil sa at de vil pumpe 8 milliarder dollar til å utvikle et brasiliansk dypvannsoljefelt som forventes å produsere omtrent halvparten av gjennomsnittlig karbonutslipp fra lignende prosjekter. . I en felles uttalelse tirsdag.

Kunngjøringen kommer dager etter en rekke nederlag for oljeselskaper midt i et økende press fra investorer og aktivister for å gjøre bransjen mer proaktiv i kampen mot klimaendringer. Exxon-aksjonærer stemte på to nye styremedlemmer, støttet av et lite hedgefond som sa at selskapets grep for å redusere utslipp ikke var nok.

Tidligere oppfordret Det internasjonale energibyrået (IEA) selskaper til å slutte å investere i nye olje- og gassprosjekter hvis verden ønsket å nå netto nullutslipp innen midten av århundret, en oppfordring til handling som Equinor sa ville ikke ha noen innvirkning på planene.

De to selskapene sa at det brasilianske oljefunnet Bacalho, som skal drives av Equinor, forventes å produsere rundt 9 kg karbondioksid (CO2) per fat, mot et globalt gjennomsnitt på 17 kg per fat.

Selskapene sa at Bacalhau produserer lettere olje og færre forurensende stoffer. Tilhørende naturgass vil bli injisert i reservoaret i første fase av prosjektet. Konsortiet sa at det vil investere i turbiner for å øke energieffektiviteten til kraftverket som vil mate prosjektet under produksjonen.

De to selskapene sa i den felles uttalelsen at den første oljeproduksjonen fra Bacalho forventes i 2024, når produksjonen er planlagt å nå 220.000 fat per dag. Det første feltet vil være i den svært produktive pre-salt-regionen som skal utvikles av en internasjonal operatør og ikke den statskontrollerte Petroleo Brasileiro SA (PETR4.SA).

“Anslåbare utvinnbare reserver for den første fasen er mer enn 1 milliard fat olje,” sa Equinors konserndirektør Arne Sigve Nylund.

Equinor sa at feltet har en kostnad tilsvarende mindre enn $ 35 fatet, eller omtrent halvparten av dagens markedspris på råolje.

Equinor og Exxon eier hver 40% av aksjene i Bacalhau, mens Petrogal Brasil eier 20%. Det brasilianske statsselskapet Pre-sal Petroleo SA (PPSA) er også en partner via en såkalt produksjonsdelingsavtale, som garanterer den brasilianske regjeringsdelen av prosjektets produksjon.

En nederlandsk domstol påla forrige uke Royal Dutch Shell å utdype planlagte utslippskutt betydelig. Samme dag mistet Exxon to seter til hedgefond nr. 1-motor i en tvist om selskapet som ble en folkeavstemning om klimaendringsstrategien, mens Chevron Corps aksjonærer stemte for et forslag om å kutte utslipp fra bruk av selskapets produkter

