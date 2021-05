Equinor og RWE går sammen om å by på leie av et gigantisk vindpark i Norge

Kart med tillatelse fra Equinor Publisert 28. mai 2021 13:59 M. By

Sjøfartssjefen

Store energiselskaper Equinor, RWE Renewables og Hydro REIN har dannet et felles partnerskap for å by på et storstilt vindpark på Sørlige Nordsjø II leieblokk i Nordsjøen. Dette kommer bare dager etter at norske myndigheter kunngjorde planer om å lisensiere Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II-områdene for fornybar energi til havs, inkludert vindkraft til havs.

“Havvind gir store muligheter for norske selskaper. I umiddelbar fremtid vil markedet være i andre land, men hvis havvindkostnadene fortsetter å falle, kan det også bli konkurransedyktig i Norge. Nå er det på tide å forberede seg på fremtidig utvikling ved å tildele plass til fornybar offshore, ”sa Tina Bru, Norges olje- og energiminister.

Områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II har et samlet potensial for å generere 4,5 gigawatt vindkraft. Sørlige Nordsjø II dekker et område på 1000 kvadratkilometer og har en dybde på mellom 53 og 70 meter, noe som gjør det mulig å utvikle både bunnsatte vindkraftanlegg og flytende løsninger. Området grenser til den danske sektoren av Nordsjøen og har en ideell beliggenhet for å levere strøm til Europa.

Pål Eitrheim, konserndirektør for Equinors nye energiløsninger, sa at Nordsjøen har en av de beste vindressursene i verden, noe som gir den potensialet til å bli et knutepunkt for marin energi for EU-markedet. “Vi har de industrielle evnene, fra turbinen til forbrukeren, for å skape verdier og levere fornybar energi til Europa,” sa Eitrheim.

Sørlige Nordsjø II-området har noen av de beste vindressursene i verden og har potensial til å levere en betydelig mengde fornybar energi til land som ønsker å transformere energimiksen. EU og Storbritannia har uttalt ambisjoner om å oppnå henholdsvis 300 GW og 100 GW offshore vindkapasitet innen 2050 for å oppnå sine netto nullambisjoner.

“Havvind vil være en viktig komponent i den fremtidige energimiksen for å avkarbonisere Europa og oppnå 2050-målene,” sa Arvid Moss, konserndirektør for Hydro Energy.

Både Equinor og RWE har en sterk erfaring med å utvikle store offshore vindinfrastrukturprosjekter, og har jobbet sammen tidligere. Selskapene utviklet i fellesskap havmølleparken Arkona på 385 MW i den tyske delen av Østersjøen.

Utviklingen av fornybar energi vil sannsynligvis overskygge olje og gass på den skandinaviske halvøya når verden skifter mot ren energi. I mars godkjente Danmark en plan for å bygge et kunstig øy “kraftsenter” i Nordsjøen, som vil gi overføringsinfrastruktur for hundrevis av havvindmøller med en samlet kapasitet på rundt 10 gigawatt.

Tre-gigawatt første fase rulles ut til en kostnad på 34 milliarder dollar og forventes å være i drift innen 2033.