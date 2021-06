Equinor selger sitt danske raffineri til Klesch Group

Norges Equinor (EQNR.OL) sa torsdag at de hadde blitt enige om å selge Danmarks raffineri i Kalundborg samt en oljeterminal til Genève-baserte Klesch Group for et uopplyst beløp.

Selskapene nektet å opplyse om verdien av avtalen, noe som krever godkjenning fra danske myndigheter.

Bygget i 1961 og anskaffet av Equinor i 1986, kan anlegget behandle 107.000 fat per dag med råolje og kondensat for bensin, diesel, propan og fyringsolje, med en årlig kapasitet på 5,5 millioner tonn oljeprodukter, sa Equinor.

“Denne transaksjonen støtter Equinors strategi om å fokusere porteføljen rundt kjerneområder,” sa Erin Rummelhoff, leder for det norske selskapets markedsføring, distribusjon og montering.

Det la til at Equinor nå vil fokusere sin raffineringsvirksomhet i Mongstad, Norge.

Klesch, som er involvert i produksjon og handel med olje og mineraler, samt handel med finansielle derivater, eier allerede Hyde-raffineriet i Nord-Tyskland, som det kjøpte for ti år siden fra Shell (RDSa.L).

Sa A. “Gitt nærheten til våre raffinerier i Tyskland, er jeg sikker på at det vil være mange muligheter for begge raffinerier å jobbe sammen. .

