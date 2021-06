Equinor (NYSE: EQNR) og partnerne Var Energi og Aker BP avslørte mandag at de hadde oppdaget 554 marin olje i Norge under utvinningstillatelse.

De utvinnbare ressursene på oppdagelsesstedet anslås å være tilsvarende 1,3 til 3,6 millioner standard kubikkmeter olje, noe som tilsvarer åtte til 23 millioner fat olje, bemerket Eqwiner.

Equiner bemerket at rettighetshavere vil vurdere å oppdage med Corinthian Field Development Program. Dette er den femte inspeksjonen godt under utvinningstillatelse 554, som ble utstedt i februar 2010 som en del av APA 2009.

“Dette er den første Equine som utmerker seg i produksjonstillatelser, den femte oppfinnelsen av norsk sokkel i år,” sa Rune Netricard, senior visepresident for forskning og produksjon ved Equine South.

“Dette funnet er i samsvar med kartet over leting i nærheten av eksisterende infrastruktur for å øke virksomheten,” la Equinor-representanten til i en uttalelse.

I april i år kunngjorde Equinor og dets partnere, Total E&B Norge AS og War Energy AS, funnet av olje og gass i et nytt segment av Tyrihans-sektoren utenfor kysten av Norge. Fornybare ressurser anslås å tilsvare 19 til 26 millioner fat olje. I mars kunngjorde selskapet at det hadde gjort to funn med partnere på norsk kontinentalsokkel – en som anslås å tilsvarer 75 til 120 millioner fat utvinnbar olje nær FRAM-feltet, og en nær Johann Kastberg-feltet som er anslått til å være 31 og 50 millioner fat utvinnbar olje.

Ecuador gjorde sin første 2021-oppdagelse nær Goblin-feltet i Nordsjøen. De utvinnbare ressursene på dette stedet er anslått til å tilsvarer 44 til 69 millioner fat olje.

