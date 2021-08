Er alt tapt for været? Ikke ennå, sier den nye FN -rapporten. Men det blir tett

Kreditt: Thinkstock



I det de kaller “en rød kode for menneskeheten”, ga verdens ledende klimaforskere mandag sin sterkeste advarsel om den utdypende klima -nødsituasjonen, og noen av endringene som allerede pågår er spådd å være “irreversible.” I århundrer framover.

En etterlengtet rapport fra FNs klimapanel advarer om at begrensning av global oppvarming til omtrent 1,5 grader Celsius eller til og med 2 grader Celsius over førindustrielt nivå “vil være utenfor rekkevidde” de neste to tiårene uten umiddelbare reduksjoner. Rask og storskala drivhusgassutslipp.

1,5-graders celsius-terskelen er et avgjørende globalt mål fordi utover dette nivået blir såkalte vippepunkter mer sannsynlige. Vendepunktene refererer til en irreversibel endring i klimasystemet, som blokkerer ytterligere global oppvarming.

Ved 2 grader Celsius global oppvarming sier rapporten at ekstreme varme ofte vil nå kritiske terskler for landbruk og menneskers helse.

– Budskapet i FNs klimarapport kan ikke misforstås: konsekvensene av klimaendringer er sterkere og raskere enn vi trodde, sier Christian Eriksen, politidirektør og forskningssjef i Bellona. -Endringene vil være mer vidtrekkende og i mange tilfeller irreversible. Politikerne kan ikke lenger ignorere advarslene; vi trenger modige ledere som kan fortelle oss hva vi trenger å høre, som vil bygge støtte for endringene vi trenger, og som vil iverksette sterke og raske tiltak. “

De siste funnene fra det mellomstatlige panelet for klimaendringer, basert på mer enn 14 000 studier og godkjent av 195 medlemsland fredag, tar for seg det fysisk vitenskapelige grunnlaget for klimaendringer og beskriver hvordan mennesker endrer planeten. Det er den første delen av fire rapporter som er publisert under den nåværende IPCC -vurderingssyklusen, og påfølgende rapporter er planlagt å bli publisert neste år.

Den første delen av IPCC Sixth Assessment Report gir verdens ledere en standard oppsummering av moderne klimavitenskap foran FNs klimaforhandlinger, kjent som COP 26, som skal holdes i november i Glasgow, Skottland. Bellona vil delta i samtalene.

– Klimapanelet er veldig tydelig på at 1,5 graders målet krever umiddelbare og omfattende reduksjoner i klimagassutslipp, sier Bellona -president Frederic Hauge. “Her vil ikke bare null utslipp innen 2050 gjelde, men alt vi gjør, hvert år fremover. Jeg har fortsatt tro, men det må tas skritt i løpet av de neste to eller tre årene for å la oss snu trenden. Fangst og lagring av CO₂ blir enda viktigere som et verktøy. “

Mennesker har allerede varmet planeten med omtrent 1,1 grader Celsius, eller 2 grader Fahrenheit, siden 1800 -tallet, først og fremst ved å brenne kull, olje og gass for energi. Konsekvensene av det er til å ta og føle på rundt om i verden. Bare i sommer har visnende hetebølger drept hundrevis i USA og Canada, flom har ødelagt Tyskland og Kina, og skogsbranner har raset i Sibir, Tyrkia og Hellas.

Men det er bare for det første, heter det i rapporten. Selv om nasjoner begynte å redusere utslippene i dag, vil den totale globale oppvarmingen sannsynligvis stige med rundt 1,5 grader Celsius de neste to tiårene – en varmere fremtid som nå i hovedsak er stengt.

Ved 1,5 graders oppvarming har forskere funnet ut at farene øker betraktelig. Nesten 1 milliard mennesker rundt om i verden kan kveles i hyppigere og livstruende hetebølger. Hundrevis av millioner flere ville kjempe for vann på grunn av alvorlig tørke. Noen arter av dyr og planter som lever i dag, vil forsvinne. Korallrev, som støtter fiskeri i store deler av verden, vil lide oftere massedødsfall.

Imidlertid sier rapporten at alt ikke er tapt. Menneskeheten kan fortsatt forhindre at planeten blir enda varmere. Å gjøre det vil kreve en koordinert innsats blant verdens nasjoner for å slutte å tilsette karbondioksid i atmosfæren innen 2050, noe som innebærer en rask bytte fra fossilt brensel som starter umiddelbart, samt potensiell fjerning av store mengder karbondioksid. Karbon fra atmosfære. Hvis det skjedde, vil global oppvarming sannsynligvis stabilisere seg på rundt 1,5 grader Celsius, konkluderer rapporten.

Hauge fremhevet rollen som det oljerike Norge i å bidra til eller bryte denne innsatsen.

– Dette er et etisk og moralsk spørsmål. Hvem vil vi være? “Sier han.” Vil vi være de som tjener penger på å pumpe den siste av oljen? Norge kan ikke i en klimakrisesituasjon som denne være det siste landet som tjener penger med den siste av oljen. I en slik situasjon, Det ville være moralsk kritikkverdig å gi flere letelisenser på den norske plattformen. Søket må stoppe umiddelbart. “

IPCC har tidligere erkjent at overgangen fra fossilt brensel vil være et stort foretak som krever “rask, vidtrekkende og enestående endring” i alle aspekter av samfunnet.

Han understreket også det faktum at begrensning av global oppvarming til 1,5 grader Celsius “kan gå hånd i hånd med å sikre et mer bærekraftig og rettferdig samfunn”, med klare fordeler for både mennesker og naturlige økosystemer.

Imidlertid fant en FN-analyse som ble utgitt tidligere i år at løfter fra land rundt om i verden for å dempe klimagassutslipp fortsatt var “langt unna” de vidtrekkende tiltakene som er nødvendige for å unngå de verste konsekvensene. Ødeleggende effekter av klimakollaps.