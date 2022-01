Er Angelina Jolie i et forhold med The Weekend? En av titlene på hans nye album Invites …

Dette spørsmålet skremmer journalister: Angelina Jolie og Abel Desfey, The Weekend, er de et par? Under et intervju kunne jeg se skuespillerinnen forlate de samme restaurantene flere ganger til det punktet hvor hun ble spurt direkte: “Er barna dine begeistret for filmutgivelsen din, eller er de mer interessert i vennskapet ditt med The Weekend?” Vakre Angelina svarte høflig ved å svare at hun var veldig begeistret over bildet av barna hennes.

Men nå, skrell dem av, tekstene til det nye albumets titler Dawn FM The Weeknd, utgitt på fredag, sår mistanke. Spesielt én sang vekker oppsikt. Under tittelen «Here We Go … Again» kan vi høre sangeren synge: “Og min nye kjæreste, hun er en filmstjerne / min nye kjæreste, hun er en filmstjerne / jeg elsket henne, jeg skriker til henne som Nev Campbell / men når jeg ler av henne, sverger jeg at det vil kurere mine deprimerende tanker / fordi baby jente En filmstjerne / Jeg sa til meg selv at jeg aldri ville falle / men her går vi igjen.

En annen ledetråd oppdaget av Solen, Alltid Dawn FM : En del av sangen “Starry Eyes”. Han sier: “Du har ikke blitt rørt av en mann på så lenge / fordi forrige gang var det så vanskelig.” Lengre: “Nå er du min virkelighet, jeg vil føle deg nær meg.”

I 2016, i «Party Monster», nevnte han allerede Angelina Jolie og i singelen «Starboy» kastet han pilene sine mot sin tidligere Brad Pitt. Hvem sa at det ikke er røyk uten ild?