Er Belgia den økonomiske dårlige studenten i den europeiske klassen?

Dermed er praksisen til IMF veldig teoretisk her, men har fordelen av å være et kompass. Det gir et kurs, en generell retning, men beskytter ikke mot stormer, tordenvær og uventede hendelser.

I dette tilfellet, denne offentlige administrasjonen, visste vi det allerede. Dette synet fra Det internasjonale pengefondet er ingen overraskelse, spesielt med tanke på Belgias økende offentlige gjeld. Dette er helt i tråd med en hel rekke prognoser og andre prognoser som er laget av andre institusjoner i vårt land som Plankontoret og Nasjonalbanken samt prognosene til EU.

En ekstra grunn derfor til ikke å undervurdere disse dataene: det generelle underskuddet er stort i Belgia, og ja, vi er blant landene med gjeld som vokser mest. Dette er bekymringsfullt ettersom rentene stiger for tiden og det blir dyrere og dyrere å sette seg i gjeld.

Nå, hvordan fikser jeg det? Redusere offentlige utgifter med litt innstramminger? påvirke skatter? Dette er diskusjoner. Hvordan håndterer vi alderskostnadene som tynger disse dårlige utsiktene, med denne usikkerheten som tynger pensjonene her? Dette er politiske beslutninger, dette er samfunnsvalg.

Problemet er at dette ikke er den typen harde beslutninger som tas et år før valget. Men tiden renner ut. Hvis vi ikke endrer noe, er det her vi risikerer å bli dårlige studenter.