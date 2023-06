Er Charlie ansvarlig for Aurors kidnapping? Sammendrag av episode 1447 tirsdag 13. juni

tirsdag 13. juni Morgendagen tilhører oss Hvem vil snart se returen til en annen skuespiller fra Plus Belly La Vie sammen med Leticia Milot … og om Aurores frelse kommer fra Roxanne? Mens vakten bruker deler av natten på å studere overvåkingsvideoer av stedet der Williams kone blir holdt, finner Enoras mor et bilde av et hus innebygd i opptakene. Etter å ha studert ulike muligheter, finner den unge kvinnen adressen til huset. Når Martin går av flyplassen, går han rett til åstedet med Karim. Mens nedtellingen fortsetter, er Aurors liv i mer fare enn noen gang…

Morgendagen tilhører oss : Marion kjemper mot en ny ubehagelig…

På sykehuset okkuperer Mona eiendommen. Etter å ha trukket kort for Noor med skuffende resultater for den unge kvinnen, blir hun avvist av Marian. Moren til Georges dropper kortene og går, hvorav ett representerer ankomsten til en skadelig skapning i livet hennes… Så, mens Chloes mor er på kontoret hennes, begynner Christelle (Arian Seguilan) å skrike. Det er en mus i rommet. Et familiemedlem som snart skal besøkes tror ikke et ord av det, men når hun ser kona til Sylvains panikk, tar hun saken alvorlig. Etter å ha ringt Renaud og offentlige tjenester, blir den berømte gnageren funnet. Når hun tenkte tilbake på hva Mona hadde spådd henne, lurte hun på om det var riktig å være mistenksom. Når Marianne er motvillig til å adoptere dyret, får Renaud i oppgave å bringe det tilbake til dyrebutikken det kommer fra. Historien ender godt…

Morgendagen tilhører oss : Jordan var engasjert i en feide med Vince

På våningshuset besøker Jordan Judith når ringetonen viser at den unge kvinnen har mottatt en melding. Ved å utnytte fraværet hans faller Audreys sønn inn i Vinces tekstmelding og går gjennom hele diskusjonens tråd. Det er for mye! Han eksploderer foran Judith, som benekter enhver tiltrekning, og hun skjeller ut ham for hans manglende tro. Senere, på sykehuset, konfronterer Noor Chloes datter. Hun stoler også på henne knuse Til treneren. Selv om Sorayas søster har trukket kort av Mona for å lære mer om fremtiden hennes med den vakre skjønnheten, er sykepleieren den eneste som vil vite om hun er en match. På stranda. Rasende forklarer han til Nathan, som slutter seg til ham, at han ikke kunne gjøre opp hele dagen på grunn av denne historien. Frykt for at Brunos sønn stryker på eksamen igjen. Spenningen mellom de to tenåringene ser ut til å være på topp bare dager før ungkaren…

Morgendagen tilhører oss : Charlie bak Aurors kidnapping?

Mens William synker foran live, ankommer Karim og Martin adressen til huset der Aurore holdes. Dessverre har politiet falt for dummespill, og huset står definitivt tomt. Da finner de Manons mors jakke med en lapp på. «For sakte #politi». Begge kollegene virker irriterte over dette lille spillet. Damien spiller fuglen av syke tegn på politistasjonen. Kan ikke bruke fingeravtrykk. Akkurat da kommer Nordin. Han så Historier kveld og legger merke til en merkelig oppførsel til D.J. Tilkalt benektet han enhver involvering og forklarte at han hadde mottatt en e-post fra Charlie med videoen som skulle lastes ned. I panikk prøvde han å koble fra alle datamaskinene. For vaktene er det en kalddusj… Etter å ha blitt rystet av Zoysik, går William endelig med på å få litt frisk luft, og Karim får en telefon fra et skjult nummer. Aurors skrik høres… Vil politiet lykkes med å redde kona til William?